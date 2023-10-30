Можно ли добавлять сахар в чай и кофе: результаты нового исследования

Ученые проводили много исследований и обычно проявляли сильную связь между потреблением напитков с добавленным сахаром и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Но недавнее исследование, продолжавшееся 32 года в Дании, добавление сахара в кофе и чай дало неожиданный результат.

В этом исследовании ученые во главе с Магнусом Дженсеном наблюдали за участниками Copenhagen Male Study. В финальную выборку из 2923 человек, первоначально сформированную в 1970 – 1971 годах, вошли мужчины от 40 до 59 лет, проживающие в Копенгагене, без сердечно-сосудистых заболеваний, рака или сахарного диабета, регулярно употребляющих чай или кофе.

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Новое исследование потребления сахара

При включении в исследование участники прошли тест на выносливость, заполнили анкету, позволившую выявить факторы риска для системы сердца и сосудов, и имели консультацию с врачом. Кроме того, они были разделены на категории в зависимости от образования и того, занимались ли они квалифицированной или неквалифицированной работой.

Через 15 лет, в 1985 – 1986 годах, этих мужчин пригласили на повторное развернутое клиническое обследование, включая измерение АД, веса и роста. Они также заполнили подробную анкету о своих прошлых и текущих заболеваниях и образе жизни. Отдельно участников попросили оценить свои привычки употребления кофе и чая, указав, сколько чашек они ежедневно потребляют и добавляют или не добавляют сахар в напиток.

Как сахар в кофе и чае влияет на здоровье

Позже, благодаря национальной системе регистрации актов гражданского состояния Дании, ученые получили информацию о статусе участников, живы ли они или умерли по состоянию на начало марта 2017 года. При анализе ученые учитывали все причины смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и сахарный диабет.

Было обнаружено, что среди участников исследования не наблюдалось значимой корреляции между употреблением сахара в чае или кофе и повышенным риском общей смертности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Из общей выборки из 2923 участников 1007, или 34,5% мужчин в анкетах заявили о добавлении сахара в чай или кофе. За 32 года, прошедших с момента начала исследования, умер 2581 человек, из которых 1677 не пили сладкий чай или кофе, а 904 принадлежали к "сахарной" подгруппе. Риск общей смертности у вторых оказался лишь в 1,06 раза выше, чем у первых. Относительно рака, сердечных заболеваний и сахарного диабета коэффициенты риска составляли 1,01, 1,11 и 1,04 соответственно.