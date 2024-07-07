Что такое энзимная пудра и для чего ее применяют

Все привыкли, что пудра это завершающий штрих, который обычно используется для матирования кожи лица и создания бархатной текстуры макияжа. Однако энзимные пудры совсем не для макияжа.

Что за энзимы в энзимных пудрах

В широком смысле слова энзимы – это любые ферменты, то есть белковые молекулы, способны ускорять различные химические реакции в организме. Они помогают нам переваривать пищу, участвуют в производстве энергии в клетках и в целом регулируют многие процессы жизнедеятельности.

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Энзимы есть не только у человека, но и у любого живого организма и даже у вирусов. В косметологии обычно используются энзимы из папайи, ананаса и других растений, а также некоторые бактериальные ферменты.

Энзимы могут быть ингредиентом различных косметических средств: кроме пудры, есть также энзимные гели, пасты, сыворотки и многое другое.

Для чего используют энзимные средства

Практически все энзимы в уходовых средствах обладают кератолитическим действием: они разрушают кератин, который удерживает роговые чешуйки эпидермиса. Таким образом, энзимные средства действуют как пилинг:

помогают удалять ороговевшие клетки;

стимулируют обновление кожи;

улучшают ее текстуру и цвет.

В отличие от скрабов, которые способны механически повредить кожу, энзимы действуют мягче. Поэтому ими могут пользоваться люди с любым, в том числе чувствительным типом кожи.