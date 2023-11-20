Нашли новый негативный эффект от длительного приема обезболивающих

Люди, употреблявшие обезболивающие препараты в течение длительного периода до 25 лет, имеют высокий риск ухудшения психического здоровья во взрослом и пожилом возрасте.

Если боль длится более трех месяцев, она приобретает статус хронического, и новое исследование подтверждает, что она может значительно повысить риск психических заболеваний. Это особенно актуально, учитывая, что состояние, вызывающее хроническую боль, часто сопровождается стигматизацией, что может отрицательно сказаться на психическом здоровье.

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Новое исследование обезболивающих

Хроническая боль, хоть и более распространенная среди взрослых, также затрагивает значительное количество детей. Интересно, что долгосрочные последствия этого состояния в детстве пока не вполне ясны. Использование лекарства для облегчения боли у детей также поднимает вопрос целесообразности, особенно в случае опиоидов.

Поэтому ученые во главе с Эндрю Ламбартом провели обширное когортное исследование, основываясь на данных IQVIA Medical Research Data UK, включающей медицинские записи более 500 учреждений первичной медицинской помощи в Великобритании. Исследование охватило состояние здоровья 853625 детей и молодых людей в возрасте от 2 до 24 лет. Среди них у 115101 человека выявили хронический болевой синдром, 20298 получали регулярные рецепты на обезболивающие, а 11032 диагностировали хронический болевой синдром и получали соответствующие препараты.

Негативное влияние обезболивающих

За участниками наблюдали до 30 лет и обнаружили, что у 11 644 человек выявили случаи злоупотребления психоактивными веществами, 143 838 человек столкнулись с проблемами психического здоровья и 77 337 человек получили по крайней мере один рецепт на опиоиды.

В результате ученые выяснили, что у детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих хронической болью, вероятность развития психических заболеваний во взрослом возрасте на 29% выше. У тех, кто испытывал хроническую боль и получал обезболивающее по рецепту, риск развития психических заболеваний во взрослой жизни оказался на 46% выше, а риск злоупотребления психоактивными веществами – на 82%.