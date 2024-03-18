Ученые опровергли главный миф о туберкулезе

Долгое время кашель считался основным признаком и способом распространения туберкулеза. Однако такой подход к диагностике привел к тому, что из 10,6 миллиона инфицированных туберкулезом в мире только 7,5 миллиона знают о своем заболевании.

Нидерландские ученые в сотрудничестве со специалистами из Федерального министерства здравоохранения Судана и Службы здравоохранения Ганы провели исследование субклинического туберкулеза легких. Он протекает без ярких симптомов и часто обнаруживается только при медицинских обследованиях.

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Что известно о туберкулезе

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое возникает из-за различных микобактерий группы Mycobacterium tuberculosis complex (бактерии Коха). Они передаются воздушно-капельным путем и преимущественно поражают легкие. Однако даже со значительным прогрессом, лишь 7,5 миллиона из более чем 10,6 миллиона людей, больных туберкулезом, знают о своем заболевании.

Этот пробел, видимо, связан с отсутствием выраженных симптомов у большинства пациентов. Чаще всего возникает длительный кашель, боль в груди, повышенная утомляемость и слабость, потеря веса, лихорадка и потливость во время сна.

При этом, по словам актеров нового исследования, в большинстве предыдущих осмотров именно кашель (продолжительностью не менее двух недель) считался единственным признаком туберкулеза при скрининге.

Кашель – не основной симптом туберкулеза

Однако по данным исследования, проведенного в Замбии, 60% больных туберкулезом не страдали от постоянного кашля. У трети из них наблюдались другие симптомы, указывающие на туберкулез и продолжавшиеся более месяца. При этом только у 9% не было никаких признаков заболевания.

Авторы статьи решили подробнее изучить частоту появления кашля у больных туберкулезом, а также его связь с демографическими характеристиками, бактериологическим анализом мокроты и другими факторами риска.

За период с 2007 по 2019 год врачи провели систематический обзор и метаанализ данных людей, участвовавших в национальных исследованиях (18 из Азии и 16 из Африки), включая исследования, проведенные под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Каждое исследование включало многоэтапный стратифицированный выбор, перепись населения, скрининг на туберкулез людей старше 15 лет с помощью рентгенографии грудной клетки и данные опросов о симптомах, которые проводят персонал. Если результаты скрининга были положительные, человека направляли на анализы.

Всего исследователи получили информацию о 602 863 участниках: 357 970 (59,4%) из них были из Африки, 244 893 (40,6%) – из Азии, 347 034 (57,6%) – женщины, 305 452 (50,7%) – моложе 35 лет, 359 126 (59,6%) проживали в сельских районах. О кашле сообщили только 17,8%, а 82,2% его не имели.