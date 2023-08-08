Болит сердце: какие обследования пройти, чтобы правильно установить диагноз

Чаще мы идем к врачу, когда уже нет сил терпеть. С сердцем так лучше не работы. Оказывается, можно пройти несколько анализов, чтобы не допустить страшных диагнозов.

Самые частые причины смертей в мире почти 20 лет – ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт. В 2016 году от них умерли более 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 69 лет.

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Поэтому развитые страны (США, Австралия, Великобритания, Канада, Сингапур и другие) выпускают пособия по скринингу риска сердечно-сосудистых заболеваний. В большинстве этих пособий рекомендуется приступать к обследованию взрослых людей с 20 лет.

Давление

В США врачи рекомендуют мужчинам и женщинам от 40 до 64 лет проверять кровяное давление не реже одного раза в каждые два года. Если верхнее значение (систолическое давление) составляет от 120 до 139 мм рт. ст. или нижнее значение (диастолическое давление) составляет от 80 до 89 мм рт. ст., его нужно проверять каждый год.

Если верхнее значение 130 или большее или нижнее значение 80 или большее, нужно поговорить с врачом о снижении артериального давления. При диабете, болезнях сердца, проблемах с почками или некоторых других состояниях может потребоваться проверять АД чаще, но точно не реже одного раза в год.

Уровень холестерина

Рекомендуемый возраст для начала скрининга холестерина – 35 лет для мужчин без факторов риска ишемической болезни сердца (для женщин – 45 лет). После начала тестов на холестерин его уровень следует проверять каждые 5 лет. При изменении образа жизни (в том числе увеличения веса или введения диеты) рекомендуют повторить тестирование раньше. Если есть проблемы в виде высокого уровня холестерина, диабета, сердечных заболеваний, проблем с почками или других заболеваний может потребоваться чаще обследование.

Холестерин – это восковидное жироподобное вещество, которое производится печенью или содержится в определенных продуктах. Печень производит достаточное количество для потребностей организма (холестерин требуется для создания клеток, выработки витамина D, гормонов и желчных кислот), но часто мы получаем слишком много холестерина из пищи. Дополнительный холестерин может накапливаться в стенках артерий, включая сердечные. Это приводит к сужению артерий и уменьшает приток крови к сердцу, мозгу, почкам и другим частям тела и повышает вероятность ИБС.

Уровень сахара

Организму нужна глюкоза (сахар) для получения энергии. Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, он помогает перемещать глюкозу из пищи, которую вы едите, к клеткам тела для получения энергии. Если у вас диабет, тело не производит достаточное количество инсулина, не может использовать свой собственный инсулин должным образом, или то и другое. Анализ на сахар подскажет, что с инсулином что-то не так.

Скрининг на диабет необходимо проходить каждые 3 года после 44 лет. При избыточном весе (когда индекс массы тела выше 25) нужно посоветоваться с врачом о том, чтобы начать скрининг раньше. Если кровяное давление выше 130/80 мм рт. ст. или есть другие факторы риска диабета, врач проверит уровень сахара в крови.