Дезодорант или антиперспирант: что лучше поможет против запаха пота

Дезодоранты нейтрализуют запах тела, а антиперспиранты уменьшают влажность кожи. Многие привыкли считать, что использование этих средств – незаменимый и обязательный ритуал гигиены.

И это понятно, во-первых, мы хотим, чтобы не потело под мышками и пятна пота не выступали на одежде. Во-вторых, чтобы от нас не отшатывались другие из-за неприятного запаха.

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Но эксперты-дерматологи уверяют, что в этом нет никакой медицинской необходимости. И пот – это вполне нормально, ведь это способ выживания человеческого организма.

Мы потеваем, чтобы контролировать температуру тела,

– объяснил доцент дерматологии Джошуа Цейхнер.

В то же время есть люди, которые слишком потеют. Патологическое потоотделение – гипергидроз.

. Чтобы уменьшить обильное потоотделение, лучше наносить антиперспиранты не утром перед выходом из дома, а вечером перед сном. Дело в том, что ночью мы выделяем меньше пота, так что антиперспирант может более эффективно закупорить потовые железы.

Но если вы не потеете излишне, блокировать выработку пота с помощью антиперспиранта, по словам дерматолога, – плохая идея.

Блокируя пот полностью в одном месте, например под мышками, вы рискуете увеличением выработки пота в других участках, например, в паху.

Более того, дерматологи уверяют, здоровое чистое тело не может пахнуть неприятно. И сам пот не имеет запаха. Однако бактерии на коже расщепляют его, создавая неприятный запах.

Что может влиять на запах пота

По словам Цейхнера, пот людей, которые едят большое количество овощей семейства крестоцветных – например, брокколи, капусту и цветную капусту – может обладать отчетливым сернистым запахом.

"Некоторые нарушения обмена веществ могут вызвать специфический запах в целом, например, кетоацидоз или уремия при диабете", – добавляет дерматолог.

Можно ли вообще отрешиться от антиперспирантов и дезодорантов? Если вы совсем перестанете использовать дезодорант или антиперспирант, пот будет накапливаться и создавать питательную среду для чрезмерного роста бактерий и грибков. Это неизбежно приведет к усилению запаха.

Поэтому специалисты настоятельно советуют ежедневно тщательно мыть лицо, подмышки, пах и участок гениталий – там, как правило, выделяется больше пота, что ведет к чрезмерному росту дрожжей и бактерий.