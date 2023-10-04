Сок или кислота: в Закарпатье девушка выпила напиток в кафе и попала в реанимацию

В Закарпатье девушка попала в реанимацию после того, как выпила бузинный напиток в кафе. У пострадавшей диагностировали ожоги языка, пищевода и желудка.

Также получил более легкие повреждения и мужчина девушки. Пострадавшие винят производителя напитка и уверены, что в напитках была кислота. Компания-производитель обвинения отвергла и говорит, что качество их продукции подтверждено зарубежными проверками. сюжете ТСН.

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Что известно об инциденте

22-летняя Екатерина Пухниченко и ее муж Виктор Шванба заказали в одном из кафе Закарпатья бузинный напиток местного производства. С ожогами языка, пищевода и желудка девушку отвезли в реанимацию, там она провела 4 дня. Ее мужчина, выпивший меньше напитка, также получил ожоги губы и язык, однако его травмы не столь серьезны.

На видео с камер наблюдения в заведении видно, как официантка приносит пару заказов: две бутылки напитка и стакана. Как только Екатерина сделала несколько глотков – она принялась плакать и выбежала из-за столика.



Девушка выбежала из-за стола сразу после глотка напитка / Скриншот с видео

Муж Виктор рассказал, что бутылки им принесли закупоренными. Так что кислота, которая, как уверен пострадавший, находилась в бутылочке, могла попасть туда именно в процессе производства.

Да и работники кафе утверждают, что напиток был в заводских бутылках и подавали их закрытыми.

Позиция компании-производителя напитка

В компании, производящей напиток, обвинения категорически отвергают.

Свою защиту строят на том, что при технологическом изготовлении продукции невозможно изготовить один банк отдельно. Мол, если бы это была серийная ошибка, были бы и другие потерпевшие.

Директор компании также рассказал, что их продукцию потребляют не только в Украине, но и в ЕС и США. Поэтому у производителя есть все необходимые сертификаты качества.

Будет расследование

Известно, что супруги обратились в полицию с заявлением, а там уже открыли производство. Продолжаются экспертизы содержания бутылок, из которых и пилы пострадавшие.

На данный момент Екатерину перевели из реанимации в хирургическое отделение. Медики говорят, что лечиться девушке придется долго.