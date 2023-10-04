Сік чи кислота: на Закарпатті дівчина випила напій у кафе та потрапила до реанімації

На Закарпатті дівчина потрапила у реанімацію після того, як випила бузиновий напій у кафе. У потерпілої діагностували опіки язика, стравоходу та шлунка.

Також отримав легші ушкодження і чоловік дівчини. Постраждалі звинувачують виробника напою і впевнені, що у у напоях була кислота. Компанія-виробник звинувачення відкинула і каже, що якість їх продукції підтверджено закордонними перевірками, про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Що відомо про інцидент

22-річна Катерина Пухніченко та її чоловік Віктор Шванба замовили в одному з кафе Закарпаття бузиновий напій місцевого виробництва. З опіками язика, стравоходу та шлунка дівчину відвезли до реанімації, там вона провела 4 дні. Її чоловік, який випив менше напою, також отримав опіки губи та язик, однак його травми не настільки серйозні.

На відео з камер спостереження у закладі видно, як офіціантка приносить парі замовлення: дві пляшки напою та склянки. Як тільки Катерина зробила кілька ковтків – вона почала плакати і вибігла з-за столика.



Дівчина вибігла з-за столу відразу після ковтка напою / Скриншот з відео

Чоловік Віктор розповів, що пляшки їм принесли закоркованими. Тож кислота, яка, як впевнений постраждалий, містилася у пляшечці, могла потрапити туди саме в процесі виробництва.

Та й працівники кафе переконують, що напій був у заводських пляшках і подавали їх закритими.

Позиція компанії-виробника напою

У компанії, яка виробляє напій, звинувачення категорично відкидають.

Свій захист будують на тому, що під час технологічної виготовлення продукції, неможливо виготовити одну банку окремо. Тож, мовляв, якби це була серійна помилка, були б і інші потерпілі.

Директор компанії також розповів, що їх продукцію споживають не лише в Україні, а й у ЄС та навіть США. Тож виробник має усі необхідні сертифікати якості.

Буде розслідування

Наразі відомо, що подружжя звернулось до поліції з заявою, а там уже відкрили провадження. Тривають експертизи вмісту пляшок, з яких власне і пили потерпілі.

Станом на зараз Катерину перевели з реанімації у хірургічне відділення. Медики кажуть, що лікуватися дівчині доведеться довго.