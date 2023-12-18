Можно ли девственницам пользоваться тампонами

Вопрос на самом деле в том, можно ли порвать тампонами девичью плеву. В таком случае ответа нет. Тампоны в этом смысле неопасны. Но у этой темы есть и другая сторона.

Превозносить целомудрие – это устаревший стереотип, и нельзя позволять через него манипулировать женщинами. К тому же девичья плева от рождения есть не у всех. Но мы поговорим о медицинской стороне использования тампонов.

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Для здоровья нет разницы, чем использовать во время менструации. Тампоны, менструальные чаши или прокладки.

Преимущества тампонов

Тампоны впитывают жидкость внутри тела, в результате. нет запаха и неприятных ощущений. Также тампоны незаметны под одеждой и не ощущаются внутри. Это надежная защита от протекания, особенно для ведущих активный образ жизни, занимается спортом или плавает. При этом тампоны все равно хорошо работают и для женщин, и для девушек, у которых были половые контакты.

Вероятно, сначала девушкам будет удобно использовать прокладки, потому что нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к тампонам или менструальным чашам. Первое введение тампона может потребовать практики. У некоторых из них есть аппликаторы, пластиковые или картонные трубки, которые помогают установить тампон на место. Остальные можно вводить пальцами.

Также можно попробовать использовать тампон в первый день менструации, когда обильные месячные тогда его будет легче вести. Если возникли проблемы с введением тампона, следует обратиться к гинекологу.

Недостатки тампонов

Как и прокладки, тампоны бывают разных размеров для разной интенсивности менструаций. Лучше использовать с наименьшей абсорбцией, поскольку тампон с высоким уровнем поглощения может вызвать синдром токсического шока.

Это редкое, но серьезное состояние с внезапной лихорадкой, рвотой, диареей, обмороком или головокружением. Если эти симптомы появились при менструации, необходимо удалить тампон и немедленно обратиться к врачу.

Тампоны могут быть благоприятной средой для бактериальной инфекции. Активируются токсины, выделяющие бактерии. Токсическое вещество может вызвать почечную, сердечную и печеночную недостаточность, шок и даже смерть. Чтобы избежать синдрома токсического шока, нужно менять тампон каждые 4-8 часов и никогда не носить один тампон дольше 8 часов.

Еще один минус тампонов в том, что они вредят экологии. Они не перерабатываются и постоянно пополняют свалки. Поэтому тем, кто заботится о благополучии планеты, обычно советуют переходить на менструальные чаши или впитывающее белье.