16-летняя девушка из Закарпатья родила третьего ребенка в скорой

В чрезвычайных условиях бригада медицинских работников экстренной помощи приняла преждевременные роды у 16-летней девушки из Закарпатья.

16-летняя роженица

На горячую линию 103 поступил звонок: у 16-летней жительницы села Каменское Береговского района начались преждевременные роды, сопровождавшиеся кровотечением. Такие ситуации критические, и медицинскому персоналу экстренной помощи необходимо выехать на место происшествия в течение 10 минут. Бригада №902 немедленно отправилась по указанному адресу.

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Это уже были третьи роды для молодой девушки. Беременная объяснила врачам, что не состояла на учете у гинеколога или семейного врача, а ребенок рождался преждевременно, примерно на 32 – 34 неделе беременности.

После осмотра и проведения медицинских манипуляций врач принял решение о немедленной транспортировке роженицы в медицинское учреждение. Но дорогое время между схватками стремительно сокращалось, и медицинское авто остановилось, чтобы принять роды.

Тяжелые роды

Ситуацию усложняло то, что это быстрые роды с седалищным предлежанием ребенка, а роженица очень хрупкая. Но благодаря опыту и профессионализму медицинского персонала удалось безопасно принять роды. На свет появилась маленькая девочка. Но испытание для медиков еще не кончилось. Новорожденный малыш не дышит и не кричит. Медики экстренной помощи оперативно начали реанимационные мероприятия, и через 2-3 минуты ребенок начал дышать и отчетливо кричать.

Тазовое предлежание ребенка – что это такое? Младенцы, лежащие в матке тазовым концом или ножкам вперед, а не в обычном положении головой вперед. К концу беременности только 3 – 4 ребенка из 100 (3-4%) находятся в тазовом предлежании.

Тазовое предлежание очень распространено на ранних сроках беременности и до 36-37 недели большинство детей принимает положение головой вперед. Если этого не произошло, ребенка переворачивают в положение головой вперед, чтобы произошли безопасные роды через естественные родовые пути. Альтернативой возвращению ребенка в положение головой вперед является плановое кесарево сечение.

После этого роженицу с новорожденной дочерью бригада № 902 безопасно доставила в родильное отделение Иршавской районной больницы.