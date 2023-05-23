Научно доказано: заявление вес в детском возрасте может вызвать бесплодие у мужчин

Новое исследование показало, что избыточный вес или ожирение у мальчиков связано с меньшим размером яичек в период пубертата. Это отклонение от нормы может сохраняться во взрослом возрасте и приводить к неспособности зачать ребенка.

За последние несколько десятилетий ожирение стало очень распространенным посреди несовершеннолетних. По прогнозам, 60% детей будут страдать ожирением до 35 лет.

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Проблема мужского бесплодия

Несмотря на это, влияние лишнего веса и связанных с ним метаболических нарушений на развитие яичек у мальчиков и их размер до сих пор не было точно известно. Но последствия для репродуктивной функции определенно есть. Какие именно рассказали медики из Университета Катания (Италия).

Бесплодие является важной общественной проблемой, также негативно сказывается на психическом здоровье потенциальных родителей и их роли в социуме. По подсчетам ВОЗ, в 2010 году от неспособности зачать ребенка страдали 48 миллионов пар. При этом, согласно исследованию, опубликованному в 1980-х, в 20% случаев "виновником" оказался именно мужчина, в 38% - женщина, 27% - оба партнера.

Проблема еще и в том, что несмотря на всесторонние обследования, диагноз остается непонятным у четверти пациентов с бесплодием – такие случаи называют идиопатическими. Например, по данным немецких специалистов, изучавших этиологию бесплодия более 20 тысяч мужчин, примерно 70% пациентов не удалось поставить диагноз. Поэтому очень важно продолжать выявлять факторы, ответственные за развитие этого состояния.

Новое исследование детского ожирения

Итальянские исследования показали наличие гипотрофии яичек (менее 12 миллилитров) у 14 – 23% мужчин в возрасте 18 – 19 лет, их будущая фертильность находится под угрозой. Это свидетельствует о склонности тестикулярной функции к повреждениям, начиная с первых лет жизни.

Поэтому целью нового исследования было определить, могут ли избыточный вес, ожирение и сопутствующие заболевания, такие как гиперинсулинемия, резистентность к инсулину и сахарный диабет второго типа, влиять на размер яичек в препубертатном периоде (до девяти лет), перипубертатном (9 – 14 лет) и постпубертатном (14 – 16 лет).

В выборку включили три группы детей и подростков (всего – 268 человек) в возрасте от двух до 17 лет. Контрольной группой стали здоровые дети и подростки с нормальным весом. Пациентов с нарушениями в половом созревании из исследования исключили.

Как показали результаты, в группе мальчиков до девяти лет размер яичек существенно не отличался у участников с нормальной массой тела, избыточным весом, ожирением или тяжелым ожирением.

Ожирение влияет на размер яичек

Но у мальчиков 9 – 14 лет с нормальным весом размер яичек был значительно выше, чем у тех, кто имел избыточный вес или ожирение. Кроме того, дети/подростки с нормальным уровнем инсулина как в препубертатном, так и постпубертатном периоде имели значительно более высокие показатели размера яичек, чем дети с гиперинсулинемией.

Напротив, у мальчиков перипубертатного возраста с гиперинсулинемией размер яичек был значительно больше, чем у мальчиков с нормальным уровнем инсулина. В постпубертатном периоде подростки с резистентностью к инсулину имели более низкий размер яичек, чем подростки без инсулинорезистентности, тогда как в других возрастных группах мы не обнаружили отличий.

Таким образом, дети и подростки с нарушениями обмена веществ, характеризующиеся избыточной массой тела или ожирением, имеют более низкий размер яичек, чем их сверстники с нормальным весом. Когда данные проанализировали по шкале Таннера, разница не достигла статистической значимости, но показатели размера яичек все равно были выше в подгруппе с нормальным весом, чем в подгруппе с избыточной массой тела и ожирением.

Однако, поскольку низкий объем яичек может являться предвестником нарушений выработки сперматозоидов, более тщательный контроль за массой тела мальчика является хорошей целью для профилактики бесплодия в более позднем возрасте.