Постсериальная депрессия: что это такое и почему нам грустно, когда кончается последняя серия

Почти каждый из нас переживал невыносимую тоску и тоску из-за того, что закончился любимый сериал. Оказывается, это состояние опустошенности даже имеет (почти) научное название постсериальную депрессию.

Постсериальная депрессия

Зрителей огорчает не плохая по их мнению концовка сериала, а сам факт завершения "отношений" с персонажами, к которым они привыкли. Исследователи провели опрос, чтобы точнее узнать, какие эмоции испытывают фанаты после окончания сериала или серии фильмов.

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Оказалось, что чаще всего это чувство фрустрации, разочарования, возмущения, печали или пустоты внутри. Некоторые сказали, что чувствуют, что "жизнь стала менее полноценной" после окончания сериала, или что они потеряли несколько своих "лучших друзей".

Конечно, это не настоящая депрессия, являющаяся заболеванием, однако некоторые ее симптомы уязвимый зритель может ощущать на себе. Кстати, этот вид фанатской тоски распространяется не только на кинематограф: иногда "постсериальная депрессия" догоняет и фанатов серий книг и музыкальных групп, когда те на время "уходят в тень".

Почему возникает постсериальная депрессия

Почему же так трудно смириться с концом любимого сериала? Исследователи выяснили, что одинокие люди, страдающие депрессией и тревожностью, чаще привязываются к сериальным героям и тяжелее переживают разрыв.

Кроме того, сериалы часто помогают нам уйти от проблем, и когда они заканчиваются, мы снова возвращаемся в рутину. А если сериал был о волшебстве – как здесь можно спокойно вернуться к реальности, где приходится ходить на работу и платить налоги.

Исследователи говорят, что чаще всего постсериальную депрессию наблюдают у мужчин-фанатов "Пуститься берега".