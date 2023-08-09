Депрессия и рак: ученые выяснили, есть ли взаимосвязь

Международная команда ученых изучила данные более 300 тысяч человек и пришла к выводу, что распространенное мнение о связи рака с депрессией и повышенным уровнем тревожности, вероятно, ошибочно.

Среди адептов психосоматической природы заболеваний популярно мнение о том, что депрессия и повышенный уровень тревожности способствуют развитию онкологических заболеваний. Об этом часто любят говорить психологи в попытке выяснить, как больной раком человек дошел "до жизни такой".

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Более того, эту гипотезу подтверждают некоторые исследования, хотя другие, наоборот, не находят связи между этими патологиями. В общем, пока результаты и тех, и других выглядят неубедительно.

Новое исследование психосоматики рака

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты по Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды), решили узнать больше об этом вопросе. Они проанализировали многочисленные исследования, посвященные связи рака, депрессии и тревожности, проведенные в Нидерландах, Великобритании, Норвегии и Канаде.

Всего в исследованиях участвовало 319 613 взрослых. Ученые не обнаружили связи между депрессией, тревогой и различными видами рака, такими как онкопатология молочной и предстательной железы, толстой кишки, легких, а также видами рака, которые ассоциируются с употреблением алкоголя.

Депрессия не повышает риск рака

Впрочем, исследователи выяснили и то, что риск развития рака легких при депрессии и повышенном уровне тревожности увеличен на 6%. Однако после корректировки на другие факторы риска, связанные с раком (например, употребление алкоголя или повышенный индекс массы тела), корреляция между онкопатологией легких (и другими видами рака, связанных с курением), депрессией и тревожностью существенно снизилась.

Возможно, то же курение или повышенный ИМТ может быть следствием депрессии и тревожности, но прямой связи между этими факторами ученые не обнаружили. Хотя они подчеркнули, что для более полной картины все равно нужны дальнейшие исследования.