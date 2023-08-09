Депресія та рак: науковці з'ясували, чи є взаємозв'язок

Міжнародна команда вчених вивчила дані понад 300 тисяч осіб і дійшла висновку, що поширена думка про зв'язок раку з депресією та підвищеним рівнем тривожності, ймовірно, є помилковою.

Серед адептів психосоматичної природи захворювань популярна думка про те, що депресія та підвищений рівень тривожності сприяють розвитку онкологічних захворювань. Про це часто люблять говорити психологи у спробі з'ясувати, як хвора на рак людина дійшла "до життя такого".

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Щобільше, цю гіпотезу підтверджують деякі дослідження, хоча інші, навпаки, не знаходять зв'язку між цими патологіями. Загалом поки що результати і тих, і інших виглядають непереконливо.

Нове дослідження психосоматики раку

Міжнародна група вчених, до якої увійшли фахівці з Університетського медичного центру Гронінгена (Нідерланди), вирішили дізнатися більше про це питання. Вони проаналізували численні дослідження, присвячені зв'язку раку, депресії та тривожності, проведені в Нідерландах, Великій Британії, Норвегії та Канаді.

Загалом у дослідженнях брали участь 319 613 дорослих. Вчені не виявили зв'язку між депресією, тривогою та різними видами раку, такими як онкопатологія молочної та передміхурової залоз, товстої кишки, легень, а також видами раку, що асоціюються з вживанням алкоголю.

Депресія не підвищує ризик раку

Втім, дослідники з'ясували й те, що ризик розвитку раку легень при депресії та підвищеному рівні тривожності таки збільшений на 6%. Однак після коригування на інші фактори ризику, пов'язані з раком (наприклад, вживання алкоголю або підвищений індекс маси тіла), кореляція між онкопатологією легень (та іншими видами раку, що асоціюються з курінням), депресією та тривожністю суттєво знизилася.

Можливо, те ж таки куріння або підвищений ІМТ може бути наслідком депресії та тривожності, але прямого зв'язку між цими факторами вчені не виявили. Хоча вони наголосили, що для повнішої картини все одно потрібні подальші дослідження.