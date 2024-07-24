Как часто у молодых людей возникает деменция: новые тревожные данные

Исследователи провели анализ данных о частоте возникновения деменции у людей возрастной категории от 30 до 64 лет. Их результаты показали, что это заболевание гораздо чаще поражает молодых людей, чем считалось.

Деменция, которая возникает у лиц моложе 65 лет, классифицируется как ранняя. Это состояние очень влияет на различные сферы жизни человека, в том числе на семейные связи и профессиональную деятельность.

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Причины деменции у молодых людей

Диагностика ранней деменции часто задерживается на 2 – 6 лет после появления первых признаков, поскольку общепринятое мнение связывает ее с пожилым возрастом, и мало кто ожидает ее развития у молодых людей.

Благотворительная организация Dementia UK указывает на следующие аспекты, связанные с ранней деменцией:

большая вероятность редких форм деменции, которые влияют на поведение и социальную жизнь;

частые семейные случаи деменции;

сложности на работе как у больного человека, так и его партнера;

серьезные финансовые сложности, связанные, например, с займами и детьми;

наличие у больного молодой и зависимой от него семьи;

сильное психологическое давление членов семьи.

Как часто возникает депрессия у молодых

Группа ученых из Нидерландов проанализировала результаты 95 научных работ, охвативших более 2,7 миллиона пациентов. В исследованиях рассматривались различные формы деменции, включая фронтотемпоральную, сосудистую, болезнь Альцгеймера и другие.

Их расчеты показали, что распространенность деменции среди людей в возрасте от 30 до 64 лет составляет 119 случаев на 100 тысяч населения. Это означает, что сейчас около 3,9 миллиона человек живут с ранней деменцией.

Частота деменции варьировалась в зависимости от возрастной группы: среди лиц 30 – 34 лет она составляла 1,1 на 100 тысяч, среди 60 – 64 лет – 74 на 100 тысяч. Риск развития ранней деменции у мужчин и женщин был примерно одинаковым.

Исследователи подчеркнули, что полученные результаты превышают ожидаемые показатели, но, по их мнению, даже эти данные могут быть недооценены из-за нехватки качественных исследований. Они выразили надежду, что точные статистические данные помогут улучшить поддержку и лечение людей, страдающих от ранней деменции.