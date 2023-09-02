"Пивные очки": действительно ли после алкоголя люди кажутся более привлекательными

Существует стереотип как пьяные люди видят других более привлекательными. Такие ситуации часто обыгрываются в фильмах и книгах. Однако ученые опровергли этот миф. Зато подтвердили другой.

Термином "пивные очки" (beer goggles) называют явление, в котором употребление алкоголя делает физически непривлекательных людей красивыми. Его ввели американские студенты в 1980-х годах. Однако связь между алкогольным опьянением и физическим влечением глубоко не изучалась.

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Новое исследование алкоголя

В настоящее время ученые из университета Питтсбурга провели новое исследование по этой теме. Кроме соответствия требованиям, каждому потенциальному испытуемому нужно было привести с собой друга, с которым они раньше выпивали и который тоже был бы не прочь принять участие в исследовании. Всего набрали 36 мужчин – 18 пар. Всем было от 21 до 28 лет. Они должны пить не менее одного дня в неделю и подтвердить, что могут выпить по меньшей мере три порции напитка за 30 минут.

Для "чистоты эксперимента" на первом этапе мужчины выпили водку с клюквенным соком, чтобы повысить содержание алкоголя в крови до 0,08% (максимально разрешен показатель для вождения в Британии и некоторых американских штатах). На втором этапе был только безалкогольный напиток. После этого мужчины оценили привлекательность людей, которых они видели на фотографиях и видеороликах. Затем участников попросили выбрать, с кем из этих людей они больше всего хотели пообщаться лично.

Люди не становятся привлекательнее алкоголя

Оказалось, что алкоголь никак не отразился на восприятии привлекательности окружающих. Но он делал участников смелее. У выпивших было в 1,71 раза больше шансов выбрать одного из четырех своих наиболее привлекательных кандидатов для потенциальной встречи в пьяном виде – по сравнению с тем, когда они были трезвыми.

Прошедшие исследования показали, что люди хотят взаимодействовать с более привлекательными мужчинами и женщинами. Однако необходимость общаться с тем, кто тебе нравится, усиливает волнение, тревогу и может привести к социальному отчуждению. Желание наладить связи конфликтует со страхом столкнуться с отказом.

Это исследование предполагает, что один из аспектов "пивных очков" – перспектива того, что можно действительно встретиться, флиртовать или, возможно, вступить в интимные отношения. В этом смысле понятие "пивные очки" начинает перетекать в соседний с ним термин "пьяная храбрость".