Как частота дефекации влияет на здоровье
Источник:Cell Reports Medicine
Стул может быть симптомом некоторых проблем со здоровьем. Но теперь ученые из Института системной биологии в США исследовали связь между частотой дефекации и долгосрочным здоровьем.
В рамках исследования проанализированы клинические данные, биохимический анализ крови, микробиом кишечника и генетические данные более 1400 здоровых взрослых без признаков активных заболеваний.
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Новое исследование пищеварения
Участников исследования разделили на четыре группы в зависимости от частоты стула:
- запор (1 – 2 раза в неделю),
- низкая норма (3 – 6 раз в неделю),
- высокая норма (1 – 3 раза в день)
- диарея.
Исследователи обнаружили, что возраст, пол и индекс массы тела (ИМТ) существенно влияют на регулярность дефекаций, при этом более молодые люди с более низким ИМТ имеют более редкий стул.
Как частота дефекации влияет на здоровье
Анализ показал, что в кишечнике происходит ферментация клетчатки бактериями, которая превращается в полезные короткоцепочечные жирные кислоты. Однако, если отходы пищеварения задерживаются в кишечнике слишком долго, микробы начинают перерабатывать белки, что приводит к образованию токсинов, которые попадают в кровоток.
Особенно опасными оказались случаи сильных диарей, где были зафиксированы клинические признаки воспаления и повреждения печени из-за чрезмерного выделения желчной кислоты, которая не используется печенью должным образом.
Лучшие показатели здоровья были у тех, кто имеет дефекацию 1 – 2 раза в день, поскольку в таком режиме клетчатка ферментируется эффективно, не вредя здоровью. Ученые отметили, что результаты исследования указывают на важность частоты дефекации как фактора, что может влиять на общее состояние здоровья и риск хронических заболеваний.