Випорожнення можуть бути симптомом деяких проблем зі здоровʼям. Але тепер вчені з Інституту системної біології в США дослідили зв'язок між частотою дефекації та довгостроковим здоров'ям.

У рамках дослідження проаналізовано клінічні дані, біохімічний аналіз крові, мікробіом кишечника та генетичні дані понад 1400 здорових дорослих без ознак активних захворювань.

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Нове дослідження травлення

Учасників дослідження поділили на чотири групи залежно від частоти випорожнень:

закреп (1 – 2 рази на тиждень),

низька норма (3 – 6 разів на тиждень),

висока норма (1 – 3 рази на день)

діарея.

Дослідники виявили, що вік, стать та індекс маси тіла (ІМТ) істотно впливають на регулярність дефекацій, при цьому молодші люди з нижчим ІМТ мають рідкісніші випорожнення.

Як частота дефекації впливає на здоровʼя

Аналіз показав, що у кишківника відбувається ферментація клітковини бактеріями, яка перетворюється на корисні коротколанцюгові жирні кислоти. Однак, якщо відходи травлення затримуються в кишківнику надто довго, мікроби починають переробляти білки, що призводить до утворення токсинів, котрі потрапляють в кровотік.

Особливо небезпечними виявились випадки сильних діарей, де було зафіксовано клінічні ознаки запалення та пошкодження печінки через надмірне виділення жовчної кислоти, яка не використовується печінкою належним чином.

Найкращі показники здоров'я були у тих, хто має дефекацію 1 – 2 рази на день, оскільки в такому режимі клітковина ферментується ефективно, не шкодячи здоров'ю. Вчені зазначили, що результати дослідження вказують на важливість частоти дефекації як фактора, що може впливати на загальний стан здоров'я та ризик хронічних захворювань.