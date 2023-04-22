Дедушка стоял на коленях и умолял его принять: в медучреждении объяснили "скандал"

Одно из киевских медицинских учреждений оказалось в эпицентре скандала. В сети опубликовали видео, как дедушка стоит на коленях в коридоре и умоляет принять его. В то же время в медучреждении отметили, что пожилого мужчину принял врач.

Видео опубликовали украинские телеграммы-каналы. Кадры, на которых дедушка умоляет, чтобы врач приняла его, возмутили украинцев, информирует 24 Канал.

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Врач заявила, что у нее в кабинете пациентка, которую она не может выгнать.

Что мне делать? Я больше к вам не приду! Я не могу, потому что я не годен, не годен уже ходить,

– жаловался дедушка.

Скандал с дедушкой в медучреждении: смотрите видео из сети

Что говорят в медучреждении

В медицинском заведении рассказали, что пациентов принимают по электронным записям. В то же время, если в коридоре замечают человека, который пришел за ургентной помощью, ему не откажут.

Также в медучреждении отметили: дедушка, запечатленный на видео, живет на улице Ереванской. Там есть филиал клиники, и дедушка мог получить помощь гораздо ближе к своему дому. В то же время он пришел в медучреждение на улице Лобановского, преодолев при этом немалый путь.

"Перед кабинетом офтальмолога он упал на колени, требовал принять его без записи и немедленно, что вызвало возмущение у пациентов, ожидавших приема по предварительной записи", – заявили в медицинском учреждении.

У врача уже закончилось приемное время. В то же время дедушку все-таки приняли. Ему выписали необходимое лечение.