Почему люди теряют обоняние из-за коронавируса: новое объяснение

Новое исследование показало, что люди, имеющие длительный COVID и страдающие потерей обоняния, демонстрируют изменения активности в определенных областях мозга.

Исследование использовало МРТ-сканирование для сравнения активности мозга людей с длительным COVID-19, потерявших обоняние, тех, у кого обоняние нормализовалось после заражения COVID-19, и людей, у которых никогда не было COVID-19.

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Исследование показало, что люди с длительной потерей обоняния через COVID имели пониженную мозговую активность и нарушенную связь между двумя частями мозга, обрабатывающими информацию о запахах: орбитофронтальной корой и префронтальной корой. Эта связь не была нарушена у людей, восстановивших обоняние после COVID.

Полученные данные свидетельствуют, что потеря обоняния вызвана длительным COVID-19, связанным с изменением в мозге, из-за которого запахи не воспринимаются должным образом. Но ученые считают, что можно переучить мозг воспринимать запахи у людей, страдающих побочными эффектами длительного COVID.

Устойчивая потеря обоняния – это лишь один из способов, когда COVID влияет на качество жизни людей. Запах – это то, что мы воспринимаем как должное, но он тесно связан с нашим общим благополучием. Наше исследование дает уверенность, что у большинства людей, у которых восстанавливается обоняние, не происходит постоянных изменений в мозговой деятельности,

– рассказал ведущий автор исследования Джед Вингроув.

Исследователи говорят, что их выводы также свидетельствуют, что мозг людей с длительной потерей обоняния из-за COVID-19 мог компенсировать эту потерю из-за усиления связей с другими сенсорными областями.