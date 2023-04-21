Чому люди втрачають нюх через коронавірус: нове пояснення

Нове дослідження показало, що люди, які мають тривалий COVID і страждають від втрати нюху, демонструють зміни активності в певних областях мозку.

Дослідження використовувало МРТ-сканування для порівняння активності мозку людей із тривалим COVID-19, які втратили нюх, тих, у кого нюх нормалізувався після зараження COVID-19, і людей, у яких ніколи не було COVID-19.

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Дослідження показало, що люди з тривалою втратою нюху через COVID мали знижену мозкову активність і порушений зв’язок між двома частинами мозку, які обробляють інформацію про запахи: орбітофронтальною корою та префронтальною корою. Цей зв’язок не був порушений у людей, які відновили нюх після COVID.

Отримані дані свідчать про те, що втрата нюху спричинена тривалим COVID-19, пов’язана зі зміною в мозку, через яку запахи не сприймаються належним чином. Але вчені вважають, що можна перенавчити мозок сприймати запахи у людей, які страждають від побічних ефектів тривалого COVID.

Стійка втрата нюху – це лише один зі способів, коли COVID впливає на якість життя людей. Запах – це щось, що ми сприймаємо як належне, але він тісно пов’язаний з нашим загальним благополуччям. Наше дослідження дає впевненість, що у більшості людей, у яких відновлюється нюх, не відбувається постійних змін у мозковій діяльності,

– розповів провідний автор дослідження Джед Вінгроув.

Дослідники кажуть, що їхні висновки також свідчать, що мозок людей із тривалою втратою нюху через COVID-19 міг компенсувати цю втрату через посилення зв’язків з іншими сенсорними областями.