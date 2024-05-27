COVID-19 остановил тенденцию увеличения продолжительности жизни человечества, – ВОЗ

Пандемия COVID-19 свела на нет стабильное увеличение продолжительности жизни людей в мире. Прогресс фиксировали в течение десятилетия.

Об этом говорится в отчете Всемирной статистики здоровья, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Поэтому, сейчас человечество вернулось к ожидаемой продолжительности жизни уровня 2012-го, она составляет – 71,4 года,

Исследователи отмечают, что негативные последствия глобальной заболеваемости COVID-19 были ощутимы во всем мире. Однако, в контексте ее влияния на продолжительность жизни больше всего влияние пандемии ощутили регионы Америки и Юго-Восточной Азии. Здесь ожидаемая продолжительность жизни снизилась почти на 3 года, а продолжительность здоровой жизни – на 2,5 года.

Зато население западной части Тихого океана меньше всего почувствовало влияние коронавирусной болезни – здесь продолжительность здоровой жизни снизилась на 0,2 года, а долголетие – 0,1 года.

Прогресс хрупкий

В ВОЗ отметили, что несмотря на развитие сферы здравоохранения, лучший доступ к медицинским услугам, прогресс увеличения продолжительности долголетия может оказаться хрупким.

"Всего за 2 года пандемия COVID-19 перечеркнула десятилетия роста средней продолжительности жизни", – отметил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным организация, COVID-19 занял третье место среди причин смертности в мире в 2020 году и второе – в 2021 году. От вируса за этот период