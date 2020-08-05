Количество больных коронавирусом в Харьковской области растет уже шестой день подряд. За прошедшие сутки, 4 августа, там обнаружили 146 новых больных COVID-19,

В Харьковской ОГА это не считают резким скачком, об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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Почему количество больных растет

В частности, ситуацию на Харьковщине объясняют значительным увеличением количества тестирований в регионе. Например, только за минувшие сутки, 4 августа, их провели почти 2000.

В транспорте Харькова массово нарушают масочный режим. В метро ситуация несколько лучше, а вот троллейбусы и маршрутки могут ехать вообще без единого пассажира в маске. Водители жалуются: когда делают замечания, их не слушают.

Кроме этого, причиной роста количества больных называют миграцию: многие приезжают из России.

Какая ситуация в больницах Харьковщины

Областная инфекционная больница Харькова заполнена на 100%. В областном диспансере радиационной защиты смогут принять еще 10 больных коронавирусом. В то же время заполнение районных больниц составляет всего лишь 10%.

Справка. По состоянию на 5 августа в Харьковской области обнаружили 3 950 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 132 человека. 2 253 пациентам удалось выздороветь.

В. о. директора департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук сообщил, что на территории детской инфекционной больницы подготовлен практически отдельностоящий корпус, в котором есть 50 боксированных палат. Там можно разместить до 150 пациентов.

"За последнюю неделю туда завезено 100 точек доступа кислорода. То есть 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, могут там находиться", - подчеркнул он.