Кто зарабатывает больше - "совы" или "жаворонки"

Финские ученые провели любопытное исследование, в результате которого была обнаружена связь между циркадным ритмом человека и уровнем его дохода. Оказалось, что "жаворонки", люди, которые активны рано утром и ложатся спать рано вечером, в среднем зарабатывают на 4% больше, чем "совы", предпочитающие поздний ритм.

Научное исследование ученых из Университета Оулу использовало комплексные данные жителей Северной Финляндии для изучения связи между циркадным ритмом человека и его доходом. Ученые подробно анализировали факторы, такие как уровень образования, опыт работы, образ жизни и здоровье.

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Почему совы зарабатывают меньше

Интересно, что результаты исследования указывают на то, что "совы", то есть люди, испытывающие свою максимальную активность в поздние часы вечера, склонны иметь больше "плохих" привычек, таких как употребление алкоголя, курение, низкая физическая активность и длительное время, проведенное перед экранами вне работы.

По словам автора исследования Эндрю Конлин, ученые раскрыли, что меньший уровень дохода среди "сов" может быть связан с меньшим опытом работы и менее здоровым образом жизни. Они отметили, что разница в доходах может быть объяснена тем, что рабочий день в Финляндии традиционно начинается ранним утром, когда "совы" обычно еще не на вершине производительности.

На что еще влияют циркадные ритмы

Кроме цикла сна-бодрствования цикличность свойственна таким параметрам и процессам, как температура, пики выброса гормонов в кровь, уровень артериального давления, метаболизм и регенерация тканей, психическое состояние и даже консолидация памяти – процесс перехода информации из кратковременной памяти в длительную.

Свет – не единственный рычаг внешнего воздействия на циркадные ритмы. Температура внешней среды, приемы пищи, социальные взаимодействия и физическая активность также влияют на то, как протекают циклические процессы в теле.

Социальная жизнь подчас диктует правила, под которые адаптируются наши внутренние часы, но они не сбиваются, и на смену одной фазе цикла приходит другая. Примером таких внешних перебоев является джетлаг от смены часовых поясов при авиаперелете.