Чувство вины: что делать, чтобы побороть эту травму

Понять причины, приведшие к какой-либо ситуации, может быть сложно. Психологи считают, что в таких случаях мы обычно присваиваем ответственность или предоставляем ее внешним обстоятельствам ("это произошло из-за неконтролируемых факторов"), или себе ("это случилось, потому что я действовал так или иначе").

Почему возникает чувство вины

Склонность к привязыванию событий к своим действиям может иногда приводить к некорректной оценке обстоятельств, особенно если они вызывают психологический стресс – это произошло из-за моих ошибок.

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Не редко человек может свалить на себя ответственность за события, которые он не может контролировать. Например, человек может чувствовать вину из-за того, что не заставил уйти своих друзей с пляжа перед цунами, даже если никто не мог предвидеть бед.

Может быть и так, что травмирующая ситуация действительно произошла по вине человека – например, после измены разрушились отношения, которыми этот человек дорожил, и он с тех пор считает себя недостойным.

Как побороть чувство вины

Если чувство вины после пережитого отрицательного опыта отравляет вам жизнь, несколько рекомендаций от психологов:

Важно начать с осознания существования проблемы – чувство вины может скрываться за другими психологическими симптомами, такими как нарушение сна или тревога. Постарайтесь отказаться от негативного самовосприятия, таких как: "я плохой человек", "все проблемы из-за меня". Попытайтесь вспомнить все положительные действия, которые вы когда-либо предпринимали, и даже составьте список всех добрых дел и пополняйте его. Исследуйте корни своего чувства и определите, какие аспекты этой проблемы вы можете решить сейчас – например, вы можете собрать мужество и просить прощения у кого-то.

Помните, что некоторые вещи мы не можем изменить. Поэтому работайте над развитием самосочувствия, потому что самый дорогой человек, который у вас есть, – это вы сами.