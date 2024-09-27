Все о вазэктомии: кому можно и нужно делать мужскую стерилизацию
Источник:Mayo Clinic
Вазэктомия – метод мужской антиконцепции, который включает перевязывание семявыводящих каналов. Смысл процедуры вазэктомии заключается в предотвращении возможности естественного зачатия.
Что известно о вазэктомии
После операции количество сперматозоидов в сперме будет равно нулю, и вероятность беременности у партнерши также уменьшится до нуля, пишет Mayo Clinic. Оплодотворение возможно, если половой акт произошел сразу после операции, потому что небольшое количество сперматозоидов может оставаться в семявыводящих протоках.
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Чтобы уменьшить этот риск, через 2 – 3 месяца после вазэктомии проводится анализ спермограммы. Нужно убедиться, насколько эффективно была выполнена операция и произошло ли полное очищение семявыводящих протоков.
Операция длится недолго и может проводиться амбулаторно под местной анестезией.
Риски вазэктомии
Любая операция имеет риски. В случае вазэктомии это может быть риск нагноения послеоперационной раны и гематомы. Кроме того, послеоперационный период может сопровождаться дискомфортом и болью в мошонке.
Многие клиники заявляют о том, что вазэктомия обратима. Это так. Но всегда есть риск, что реконструктивная операция по восстановлению проходимости семенных протоков не принесет результата.
Чем больше времени прошло с первичной операции, тем меньше шансов на восстановление. Поэтому пациенту надо четко осознавать свои действия и быть изначально готовым к тому, что оплодотворить партнершу естественным путем больше не получится.
Однако репродуктивная функция после вазэктомии у мужчины сохраняется. Его яички вырабатывают сперматозоиды, и для оплодотворения можно будет прибегнуть к экстракорпоральным методам (ЭКО).
Половое влечение и эректильная функция также сохраняются в полном объеме. Тестостерон продолжает вырабатываться яичками, поступать в кровь и оказывать свои биологические эффекты на органы и ткани.
Показания к вазэктомии
В Украине мужская стерилизация разрешена с 18-летнего возраста по медицинским показаниям, а также по желанию самого мужчины. Наличие детей и их количество не играет роли. Обычно стерилизация мужчин выполняется в следующих случаях:
- Мужчина не хочет иметь детей;
- Беременность его женщины несет угрозу ее здоровью;
- Мужчина имеет серьезные генетические заболевания;
- Другие методы контрацепции не дали результата.
Ни одну болезнь, даже самую тяжелую, нельзя считать показанием к стерилизации. Врач может только проинформировать пациентку о рисках беременности и доступных вариантах контрацепции. Однако решение о стерилизации всегда должно приниматься пациентом и без какого-либо принуждения.