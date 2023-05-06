Ребенок ничего не ест: что нужно знать о выборочном питании

Многие мамы и бабушки сетуют на то, что дети отказываются есть обычную пищу и требуют сладости, макароны и больше кетчупа. Но несмотря на то, что такие пищевые привычки более характерны для детей и подростков, они могут встречаться в любом возрасте.

Такой рацион не всегда связан с капризами и может отрицательно влиять на аппетит, процесс еды, рост и развитие. Если человек ест слишком мало или с чрезмерной осторожностью относится к пище, это может указывать на расстройство потребления пищи или расстройство выборочного питания.

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Признаки выборочного питания

Для того чтобы не любить какой-либо отдельный продукт или блюдо, например лук, консервированную рыбу или манную кашу, нет ничего критического. Да, многие дети придирчивы в еде: настолько, что приходится уговаривать чадо хотя бы попробовать кусочек, а в ответ – крик.

Обычно к пубертату большинство детей перерастает свои привычки и начинает относиться к питанию более снисходительно. Но не все: "капризы" могут быть и у подростков.

О расстройствах говорят, когда ассортимент "запрещенных" продуктов начинает постепенно увеличиваться, а альтернативы не возникает. В результате человеку становится трудно удовлетворить свои потребности в питании: он склонен вообще отказываться от еды и, соответственно, не может наесться.

Расстройством выборочного питания (РВХ) называют расстройство пищевого поведения (РХП), при котором человек строго ограничивает количество пищи или типы продуктов питания. Однако, в отличие от анорексии или булимии, он фокусируется не на контроле веса. Мотивом могут быть органолептические свойства пищи – те, которые можно оценить с помощью органов чувств (вкус, запах, консистенция, окрас, внешний вид и т.п.), или тревога из-за потенциальных неприятных последствий приема пищи.

Поскольку РВХ – это ментальное расстройство, которое сказывается на употреблении пищи, оно проявляется как психически, так и физически. Среди симптомов:

стремление жестко ограничить питание или типы продуктов без явной причины и возможности его объяснить;

отсутствие тревоги по поводу фигуры;

вкус пищи только определенной структуры;

навязчивый страх несварения в результате пищи;

значительная потеря веса;

нередко стремление слишком тепло одеваться, чтобы скрыть изменения или согреться;

запор, изжога, боли в животе, спазмы желудка и другие неспецифические жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта;

высокая утомляемость или, напротив, избыток энергии;

снижение аппетита или интереса к пище;

нарушение менструального цикла;

головокружение, обморок, нарушение сна;

утончение и ломкость волос.

Пока распознать расстройство избирательного питания может быть сложно. О природе расстройства также пока известно очень мало, однако предполагается, что оно может чаще встречаться у детей с расстройством аутистического спектра или синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Как лечить расстройство выборочного питания

В лечении РВХ используют когнитивно поведенческую терапию: она помогает наладить питание и уменьшить тревогу по поводу пищи. Рацион должен быть разнообразным, чтобы не было риска устать от пищи и отказаться от нее.

Впоследствии можно вводить в рацион новые продукты – прежде всего те, которые по органолептическим характеристикам похожи на привычную пищу. Постепенно можно будет переходить и к пище, отличающейся от повседневной.

В случае с маленькими детьми, полезны семейная психотерапия и консультирование родителей. Дело в том, что многие взрослые сердятся, когда ребенок ничего не ест, могут ссорить его и наказывать. Однако в большинстве случаев такие меры не помогают, а могут даже усугубить ситуацию.