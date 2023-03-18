Чем полезен педикюр, кроме красоты

Педикюр – это забота о ступнях, пальцах ног и ногтях. Он включает подравнивание ногтей, увлажнение, удаление омертвевшей кожи и мозолей.

Педикюр является углубленным уходом. Каждый день делать его нет нужды, но примерно дважды в месяц сделать его будет полезно.

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Польза педикюра

Профилактика образования трещин. Если кожа на ступнях сухая, риск образования трещин растет, а это открывает дверь патогенам. Попадая из-за трещин внутрь, бактерии обычно вызывают воспаление и неприятные ощущения. С помощью педикюра омертвевшую кожу, на которой из-за ее неэластичности легче образуются трещины, удаляется, а обновленная кожа служит хорошей защитой от бактерий.

Предотвращение врастания ногтей. Когда ноготь врастает, кожа вокруг него постоянно раздражена, появляется открытая ранка, через которую могут проникнуть бактерии и вызвать воспаление.

Снижение вероятности появления грибка. Регулярный уход за кожей и ногтями помогает предотвратить возникновение грибка. Если грибок все же появился, его можно вылечить специальными антигрибковыми средствами.

А еще педикюр просто расслабляет. И в этом тоже есть польза для здоровья.

Чаще люди обращаются к врачу, когда заболевание начинает по-настоящему ухудшать качество жизни: например, невозможно надеть любимые туфли или появилась боль во время ходьбы.

Самые распространенные заболевания ног

Паронихия – воспаление ногтевой складки. Развивается воспаление (часто гнойное), образуется болезненность у края ногтя. Чаще такое происходит из-за неправильной обрезки кутикулы.

Онихомикоз – грибок ногтей. Грибок проникает вглубь тканей, и от этого ноготь утолщается и крошится.

Мозоль – утолщение кожи, обычно вызванное трением.

Вросший ноготь – это врастание уголка или боковой части ногтя в кожу. Поэтому развивается воспаление, появляется боль и отек. Чаще ноготь врастает на большом пальце ноги.

Со всеми этими состояниями поможет справиться врач, но предотвратить их можно, если соблюдать гигиену и регулярно заботиться о ступнях и ногтях.

Чтобы сделать педикюр, необязательно посещать салон красоты. Все необходимые процедуры – стрижка ногтей, удаление огрубевшей кожи и увлажнение стоп – можно выполнить дома. Но если требуется что-то специфическое, например удаление вросшего или умершего ногтя, нужно обратиться к специалисту.