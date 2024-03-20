Номофобия - болезнь большинства современных людей: что делать со страхом остаться без телефона

Страхи - неотъемлемая часть человеческого существования, и это вполне нормально. Это часть механизма самосохранения, которая предупреждает нас об опасности. Однако с развитием технологического прогресса к распространенным страхам - высоты, темноты, диких зверей - добавляются и более современные фобии. Одна из них - так называемая номофобия (с английского no mobile fobia).

Номофобия – Это вполне реальный страх, который влияет на миллионы людей по всему миру. По разным источникам, номофобия присутствует у 66 – 81% людей в мире. К этому страху особенно уязвимы студенты и молодые взрослые, среди которых процент людей с номофобией может достигать 85%.

Также на тему Что такое "травма свидетеля" и как война разрушает нашу психику: интервью с психотерапевтом

Почему она возникает, какие могут быть последствия и что делать, чтобы уменьшить симптомы "болезни 21 века", об этом 24 Каналу рассказала Людмила Волянская, практический психолог, психотерапевт, психоаналитик МЦ Лелека.

Признаки номофобии

Заподозрить, что вы столкнулись с этой проблемой:

Вы чувствуете тревогу, когда забыли телефон дома;

В дороге, когда у вас временно пропадает связь вы чувствуете беспомощность;

Вы волнуетесь, когда на телефоне мало заряда, а у вас нет зарядного устройства или же на счету недостаточно средств;

Вы постоянно скролите телефон, держите его в руках, проверяете соц. сети;

Время, что вы проводите за экраном телефона увеличивается с каждым днем;

Вы не считаете, что все предыдущие пункты являются реальной проблемой вашей психики.

Узнали себя по крайней мере в 2 пунктах? С высокой вероятностью, на вашу жизнь номофобия влияет также.

Почему мы становимся зависимыми от смартфонов

Сегодня мало кто из молодого поколения вспомнит, что когда-то телефон был действительно только средством для звонков. Сегодня телефон имеет совершенно другой функционал и символизм. То, как мы относимся к своему телефону, какой смысл ему придаем, зависит не от телефона или его технических возможностей и характеристик, а исключительно, от структуры психики человека.

Людмила Волянская "Для примера, быть в контакте с другим человеком через экран - для многих далеко не то же самое, что личный контакт. Именно поэтому в кабинет к психотерапевту дойти гораздо сложнее, чем заказать эту услугу онлайн."

К зависимости от телефона могут приводить следующие факторы:

Страх одиночества. Необходимо все время быть на связи, получать сообщения, лайки, подтверждать свою важность и необходимость, желание одобрения и принятия;

Зависимость от онлайн-коммуникации;

Страх быть оторванным от того, что происходит в мире, и пропустить важную информацию;

Интернет-сорфинг, как возможность снизить общий уровень тревожности;

Другие личностные и социальные факторы.

Чем опасна номофобия

Привычка, которая приковала миллионы людей к мобильным телефонам, может быть более опасной, чем кажется. Прежде всего зависимость от смартфона приводит к ухудшению физического здоровья. Чаще всего мы скролим телефон в положении, которое заставляет мышцы шеи напрягаться.

Людмила Волянская "Из-за этого ухудшается кровообращение, что со временем имеет негативный эффект на общее состояние здоровья. Кроме того, неконтролируемое использование телефона нарушает биологические ритмы и режим сна, поскольку свет от телефона в вечернее время влияет на суточные ритмы и выработку мелатонина в организме, поэтому неудивительно, что утром мы не чувствуем себя бодрыми."

Аддикция также ухудшает уровень социального взаимодействия в реальной жизни, снижает рабочую производительность и эффективность. Самыми опасными последствиями номофобии могут стать тревожные и депрессивные расстройства психики, с которыми самостоятельно справиться будет крайне трудно.

Дети VS смартфоны

Если магии смартфонов не могут сопротивляться взрослые, то нечего и говорить о младших пользователях.

У детей младшего возраста на этапе формирования психики, жизненных ценностей и контекста, влияние мобильного телефона может быть без преувеличения катастрофическим. Для того, чтобы у ребенка правильно формировалась речь, необходимым условием является достаточное количество живого, эмоционального контакта.

Экран планшета с "говорящей головой", даже на английском языке, не заменит ребенку живого общения. Поэтому новорожденным детям, и далее малышам трех, шести, девяти месяцев не рекомендуется включать планшет, ведь психика формируется в контакте с ближайшим окружением.

Людмила Волянская "Так же не нужны телефоны и планшеты детям до трех лет. Познание мира может и должно происходить через общение и физические действия, это дает возможность адекватно сформироваться сенсорному опыту: я знаю как это пахнет, я знаю какое оно на ощупь, я получаю эмоции от общения."

Каким бы ни был соблазн высвободить себе часок передышки, дав ребенку в руки телефон, спросите себя: какой опыт это сейчас дает моему ребенку? Почему я не хочу быть в контакте со своим ребенком? Готов ли я нести ответственность за те последствия, которые получает мой ребенок, когда он будет пользоваться телефоном, а не общаться со мной?

Если использование ребенком планшета происходит на более поздних периодах, когда психика уже частично сформирована, тогда телефон может выступать как ресурс или инструмент. У ребенка уже может быть понимание и чувство воли, и от того, какие правила вы установите будет зависеть, будет ли телефон токсичным гаджетом, или средством познания или обучения.

Дети старшего школьного возраста, которые привыкли к своим телефонам, крайне болезненно относятся к ограничениям, которые накладывают на них родители. Меньше проблем, когда детско-родительские отношения имеют признаки дружеского, доверительного общения.

Важно осознавать: подростки часто скучают, ищут внимания и общения. Простым "иди почитай книгу" делу не поможешь, как и только критикой поведения ребенка. Только коллегиальный подход формата "Я с тобой вместе хочу разобраться с тем, что происходит" может сработать.

Не стоит слишком демонизировать гаджеты, ведь дети могут потреблять вполне полезный контент, касающийся саморазвития и становления личности.

Чтобы установить рамки и предотвратить развитие номофобии, нужно проговорить с ребенком лимит времени, которое он проводит в телефоне. Кроме того, когда ребенок скучает, стоит предлагать ему альтернативу телефону: это может быть совместное время вместе, интересные разговоры, игры, небольшие путешествия, спорт.

Людмила Волянская "Я, лично, считаю чрезвычайно терапевтическим, когда администрация школ принимает решение не позволять пользоваться телефонами в течение учебного дня, за исключением крайней необходимости. Дети сдают телефоны, и, как ни странно, учатся коммуницировать, веселиться, спорить, решать конфликты – все, что является чрезвычайно нужным для развития личности и жизни в целом."

Как побороть номофобию

Признать зависимость от телефона - первый шаг к решению проблемы. Но кроме осознания и волевого усилия нужно четко организовать свое взаимодействие с гаджетом для того, чтобы вы смогли избавиться от номофобии. Вот несколько советов, как это можно сделать:

На главном экране телефона никаких соцсетей и тех приложений, которыми вы пользуетесь редко. На втором экране – все приложения скрыты в папки, заходить в которые можно только при явной необходимости.

Удаляйте постепенно "вредные" приложения. Не делайте этого очень быстро, психика крайне негативно воспринимает категорические ограничения, и в конце концов вы захотите вернуться к использованию. Удаляйте по несколько приложений в неделю.

Создайте на телефоне папку "Для чего?" и разместите там те приложения, использование которых вызывает у вас сомнение. Если в течение недели вы так ими и не пользовались – удаляйте.

Отключите уведомления на телефоне. Это позволит сконцентрироваться на ваших будничных делах и видеть на телефоне только то, что важно.

В настройках телефона ограничьте время использования соцсетей и четко придерживайтесь его.

В разделе "контакты" создайте список людей, которые могут дозвониться до вас, когда телефон находится в режиме "не беспокоить" и активируйте его. Таким образом, вы сможете сосредоточиться на работе или других важных делах, без тревоги, что пропустите звонок от близких.

В настройках телефона, сделайте ваш экран черно-белым. Вы и не заметите, как снизится ваш интерес к гаджету.

Не бойтесь быть периодически не на связи. Выходите на прогулку, оставляя телефон дома и постарайтесь отказаться от его использования, когда едите.

Когда ложитесь спать, не кладите телефон рядом с кроватью. Во-первых, вам будет необходимо встать утром, чтобы выключить будильник, во-вторых, вы не начнете скролить сразу после пробуждения.

Чтобы справиться с номофобией, нужно приложить усилия, быть дисциплинированным и сосредоточиться на решении проблемы.