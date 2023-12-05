Почему возникает изжога и как ее побороть

Изжога – ощущение жжения за грудиной, когда желудочная кислота попадает в пищевод. Иногда изжогу описывают как "горький или кислый вкус в горле". Симптомы изжоги могут занять несколько часов и ухудшаться после еды.

Почему возникает изжога

В здоровом желудке постоянный компонент желудочного сока – 0,3 – 0,5% соляной кислоты – создается кислая среда. В пищеводе кислотность близка к нейтральной.

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В норме обратном движении пищи препятствует круговая мышца – пищеводный сфинктер. При его ослаблении содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод, возникает рефлюкс. Длительный контакт кислого желудочного сока со слизистой пищевода вызывает изжогу.

Изжога может возникать у любого человека. Зачастую нет очевидных причин ее возникновения. Появлению изжоги способствует:

нарушение режима питания. Нерегулярный прием пищи, переедание приводят к ослаблению пищеводного сфинктера и провоцируют изжогу;

несбалансированное питание. Жирные блюда, соусы, цитрусовые, кофе, шоколад – злоупотребление такой пищей может повлечь изжогу даже у здоровых людей;

некоторые лекарства, например, нестероидные противовоспалительные препараты;

вредные привычки. Курение и злоупотребление алкоголем;

повышение внутрибрюшного давления;

избыточный вес;

внешние факторы – тесная одежда, поднятие веса.

Как предотвратить изжогу

Соблюдение диеты и коррекция образа жизни поможет остановить или уменьшить изжогу. Для этого следует избегать продуктов и напитков, способствующих изжоге – шоколаду, кофе, жирной или острой пищи, а также алкогольных напитков.

Бросить курить. Табак стимулирует выработку желудочной кислоты и расслабляет мышцы между пищеводом и желудком, провоцируя кислотный рефлюкс. Постараться похудеть, если есть лишний вес. Не есть за 2 – 3 часа до сна. Не носить одежду, которая сдавливает талию.

Для облегчения симптомов врачи советуют безрецептурные антациды. Лучше всего принимать их с едой или вскоре после еды.

Когда обращаться к врачу

Причиной постоянной изжоги часто бывает серьезное заболевание. При длительном воздействии кислоты на незащищенную слизистую пищевода развивается воспалительное заболевание – эзофагит. В некоторых случаях образуются эрозии и пептические язвы, которые могут вызвать кровотечение.

Частая причина изжоги – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. У ряда пациентов хроническое воспаление приводит к перерождению эпителия слизистой – синдрома Баррета и считается предраковым.

Признаки, что пора обратиться к врачу:

Изжога длится в течение трех недель и более;

Изменения в образе жизни и лекарства не помогают;

Есть ощущение, что еда застревает в горле;

потеря веса без причины;

Сильная боль в груди, которая может имитировать сердечный приступ;

Рвота кровью.

Врач исключит серьезные причины изжоги и предложит лечение.