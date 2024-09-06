Что такое хлорофилл и какие болезни он лечит
Источник:National Library of Medicine
Хлорофилл – это зеленый пигмент, который дает растениям зеленый цвет и играет ключевую роль в процессе фотосинтеза, превращая солнечный свет в энергию. В последнее время хлорофилл стал известен благодаря лечебным эффектам, которые ему приписывают.
Хлорофилл получают из растений или водорослей. Он доступен в форме натурального экстракта или его синтетического аналога, хлорофиллина.
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На рынке хлорофилл продается в нескольких формах:
- Жидкий хлорофилл, который можно добавлять в воду или другие напитки.
- Таблетки и капсулы как пищевые добавки.
- Порошок для приготовления напитков и смузи.
Что лечат хлорофиллом
Хлорофил приписывают множество полезных эффектов для здоровья, включая улучшение состояния кожи, детоксикацию организма и потенциальную борьбу с раковыми заболеваниями. Однако научные исследования, подтверждающие эти свойства, ограничены.
В лабораторных условиях на животных хлорофилл продемонстрировал, что может замедлять рост раковых клеток и иметь антиоксидантные свойства. Исследования на людях еще не проводились, поэтому выводы о его эффективности в профилактике или лечении рака делать рано.
В одном из исследований с участием женщин с акне наружное применение хлорофилла привело к улучшению состояния кожи, но данные исследований ограничены и не включают контрольные группы.
Также производители утверждают, что хлорофилл может:
- снижать аппетит.
- укреплять иммунную систему.
- снижать риск инфекционных заболеваний;
- восстанавливать микрофлору кишечника.
- повышать работоспособность.
- устранять неприятные запахи от тела и изо рта.
Но научных подтверждений этому нет.
Насколько безопасен хлорофилл
Хлорофилл часто продается как БАД, который не подлежит такому строгому контролю, как лекарственные средства. Перед использованием хлорофилла важно проконсультироваться с врачом и тщательно изучить состав и производителя продукта. Из-за нехватки качественных исследований не существует стандартных рекомендаций по дозировке.
Хлорофилл обычно считается безопасным, но его чрезмерное потребление может привести к побочным эффектам, таких как зеленый стул, спазмы в животе, диарея и раздражение кожи.