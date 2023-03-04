Что полезнее для сердца: похудение или физические нагрузки

Новое исследование показало, что сжигание лишнего жира приносит больше пользы здоровью сердца, чем наращивание мышечной массы. Однако ученые считают, что силовые тренировки тоже полезны.

Ожирение и мышцы

Чем больше в организме человека жира, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые считают, что жир вредно влияет на сердце косвенно: из-за увеличения АД и нарушения обмена веществ. Однако добиться массового и стабильного снижения веса у людей сейчас не удается. Поэтому исследователи ищут другие цели, на которые можно повлиять, чтобы улучшить обмен веществ.

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Мышечная ткань – одна из таких возможных мишеней. Она активно участвует в обмене веществ, ее активность способствует снижению уровня воспаления и уровня глюкозы в крови. Ученые предполагают, что риск заболеваний сердца снижается с увеличением мышечной массы.

В новом исследовании ученые из Бристольского университета проверили, что лучший эффект на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний – низкое количество жира в организме или увеличение мышечной массы.

Новое исследование ожирения

Исследователи рассмотрели данные более 3200 молодых людей, родившихся с 1990-х годов. Участникам четыре раза (в 10, 13, 18 и 25 лет) проводили оценку количества жира в организме и оценивали массу тела без жира (в основном она отражает состояние мышц). В возрасте 25 лет у них взяли кровь для определения 200 биомаркеров состояния обмена веществ (глюкозы, холестерина, показателей воспаления и многих других). Тестирование мышечной силы рук во время наблюдения проводилось дважды.

Похудение полезно для сердца

Исследование ожидаемо показало, что набор жировой массы связан с ухудшением показателей обмена веществ, связанных со здоровьем сердца. Этот ущерб намного превышал потенциальное полезное действие увеличения мышц.

Избавиться от лишнего жира сложно, но именно это может принести наибольшую пользу. В то же время мы подчеркиваем пользу физических упражнений – у них много других полезных эффектов,

– сказал Джошуа Белл, ведущий автор исследования.

Ученые обнаружили, что максимальная польза набора мышечной массы отмечалась в подростковом возрасте. Они считают, что это лучшее время, чтобы позаботиться о мышцах. Исследование также показало, что мышечная сила связана с улучшениями биомаркеров здоровья сердца, чем мышечная масса. Ученые пишут, что частое использование мышц является важным фактором пользы.