Прозрачный, белый и зеленый: что означает цвет насморка

Каждое чихание во время простуды – неприятная возможность ближе познакомиться с носом. И он бывает белым, зеленым, красным и даже черным. Сопли, или по-научному муконозальный секрет – носовая слизь.

Почему возникает слизь в носу

В основном слизь в носу состоит из воды, соли и белков. Каждый день мы создаем почти полтора литра слизи, но большинство стекает вниз пищеводом и растворяется в желудке.

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В насморке много задач – увлажнять слизистую и вдыхаемый воздух, задерживать пыль, защищать от патогенов. А во время болезней он работает еще активнее.

Что означает цвет насморка

Прозрачная слизь – это здоровый цвет. Такие сопли бывают, когда мы не упоминаем об их существовании. Количество слизи такого цвета может заметно увеличиться при попадании в нос внешних раздражителей, например дыма и резких запахов или аллергенов. Много слизи нужно, чтобы поскорее смыть чужака с носа.

Когда нос заложен, сопли, обычно белые. Они получаются медленно и неохотно, сколько ни старайся. При развитии респираторных инфекций ткани и сосуды в носу воспаляются и замедляют движение слизи. Он теряет воду и становится густым. Из-за распухших тканей кажется, что слизи в носу гораздо больше, чем на самом деле. Это признак сопротивления инфекции.

Лейкоциты – клетки иммунной системы – стремятся добраться до места заражения, погибают в борьбе с патогенами и смываются слизью. Сопли становятся желтыми именно из-за этих клеток и отходов их работы.

Есть заблуждение, что зеленые сопли – признак бактериальной инфекции и срочно нужные антибиотики. Но это не так. Обычно зеленый цвет сообщает, что иммунная система работает сверхурочно, а погибших лейкоцитов и других отходов стало больше.

Вообще зеленый цвет возникает из-за миялопероксидазы – фермента иммунных клеток. Если слизь зеленая плохо пахнет и не проходит за 12 дней, нужно идти к врачу. Возможно, это инфекция и она может быть вызвана бактериями и вирусами.

Красная или коричневая слизь – это кровь, ковыряние в носу, сухая слизистая оболочка или слишком усердный сморкание – вероятные причины легкого кровотечения.

Черная слизь (ага, и такое бывает) – чаще всего появляется от грязи или продуктов горения табака. Редко это признак грибковой инфекции, развивающийся из-за ослабления иммунитета.

Цвет – не признак болезни

В общем, хорошие врачи не ставят диагноз, основываясь лишь на цвете слизи – слишком ненадежный симптом. Поэтому лучше обратить внимание на продолжительность заболеваний и другие симптомы.

И последнее, но очень важное! Капелька под носом в холодный день – это не сопли, а конденсат из воздуха, и ничего вы с этим не поделаешь, остается только вытирать платком.