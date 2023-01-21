Что делать, если травмировали пах

Наука советует при боли после удара в паху полежать и принять безрецептурное обезболивающее. Остальные действия вряд ли помогут.

В гениталиях много нервных окончаний. В этой небольшой области их концентрация выше, чем в других частях тела. Пенис и яички расположены снаружи и не защищены костями или мышцами. Они очень чувствительны, потому боль чувствуется сильнее.

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Как облегчить боль при ударе в пах

При ударе в пах боли могут распространяться на живот. Это происходит через общие нервы и ткани между животом и мошонкой.

Вот что поможет облегчить боль после удара в пах:

немного полежать;

безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол;

холодный компресс;

поддерживающее нижнее белье, чтобы ограничить движения.

Когда нужно обратиться к врачу

Если это незначительная травма, боль должна постепенно снизиться менее чем за час и любые другие симптомы тоже должны исчезнуть.

Немедленно обратитесь к врачу, если:

сильная боль, которая длится более одного часа;

отек или синяк мошонки;

возникла тошнота и рвота;

есть лихорадка.

Травмы половых органов лучше предотвращать. Для этого надевайте спортивный бандаж или чашу на область паха. Их производят из жесткого пластика, и они хорошо защищают половой член и яички. Бандажи лучше использовать при занятиях спортом, когда можно получить удар мячом или ногой, например, во время игры в футбол и хоккей, а также при занятиях каратэ.