Что делать, если травмировали пах
Источник:Kids Health
Наука советует при боли после удара в паху полежать и принять безрецептурное обезболивающее. Остальные действия вряд ли помогут.
В гениталиях много нервных окончаний. В этой небольшой области их концентрация выше, чем в других частях тела. Пенис и яички расположены снаружи и не защищены костями или мышцами. Они очень чувствительны, потому боль чувствуется сильнее.
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Как облегчить боль при ударе в пах
При ударе в пах боли могут распространяться на живот. Это происходит через общие нервы и ткани между животом и мошонкой.
Вот что поможет облегчить боль после удара в пах:
- немного полежать;
- безрецептурные обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол;
- холодный компресс;
- поддерживающее нижнее белье, чтобы ограничить движения.
Когда нужно обратиться к врачу
Если это незначительная травма, боль должна постепенно снизиться менее чем за час и любые другие симптомы тоже должны исчезнуть.
Немедленно обратитесь к врачу, если:
- сильная боль, которая длится более одного часа;
- отек или синяк мошонки;
- возникла тошнота и рвота;
- есть лихорадка.
Травмы половых органов лучше предотвращать. Для этого надевайте спортивный бандаж или чашу на область паха. Их производят из жесткого пластика, и они хорошо защищают половой член и яички. Бандажи лучше использовать при занятиях спортом, когда можно получить удар мячом или ногой, например, во время игры в футбол и хоккей, а также при занятиях каратэ.