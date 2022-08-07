Минздрав опубликовал инструкцию для украинцев, что делать при радиационной аварии

россия не соблюдает никакие законы и правила ведения войны, поэтому каждый украинец должен знать алгоритм действий в случае радиационной аварии.

Подготовлен – значит защищен: без паники

Прежде всего, в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона идет постоянный мониторинг радиационного фона. По состоянию на 6 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы. В то же время оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.

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В то же время, украинцам не мешает знать, что делать в случае, если в вашей местности произошла радиационная авария.

Основное – нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно нужно выполнить,

– сообщили в Минздраве.

Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или середина здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами и выключайте системы вентиляции в вашем доме.

Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от ГСЧС, полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. Если местные власти и работники МЧС дают указания – следуйте им.

Обеззаразьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем, если есть возможность. Если нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду

. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не трите и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны.

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках, маске или респираторе.



Алгоритм действий в случае радиационной аварии / Инфографика Минздрав

Безопасность воды и пищевых продуктов

О безопасности водопроводной воды сообщат спасатели. До этого только вода в бутылках будет оставаться незагрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ.

Важно! Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. То же самое сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном месте.



Что пить и есть в случае радиационной аварии / Инфографика Минздрав

Что нужно знать об йодиде калия Йодид калия – это соль, похожая на кухонную. В аптеках чаще всего продается в виде таблеток. Если принимать его своевременно и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

Когда есть смысл принимать йодид калия

Он не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя можно только при условии соблюдения трех основных правил:

находиться в укрытии,

следить за официальной информацией,

выполнять указания органов власти.

Йодид калия следует принимать, только если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью.

Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.

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