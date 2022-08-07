Почему возникают мозоли и как их избежать

Мозоль – это защитная реакция организма на трение кожи, чаще всего они возникают из-за неудобной обуви. Мозоли бывают мягкими и жесткими.

Почему возникают мозоли

Твердая мозоль – небольшой участок утолщенной мертвой кожи с сердцевиной в центре. А мягкие мозоли выглядят как небольшой покрасневший участок кожи. Иногда внутри них образуется жидкость. Такие мозоли часто возникают меж пальцами ног.

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Главная причина образования мозолей на ногах – это давление, трение и травматизация обувью. В результате происходит гиперкератоз, то есть чрезмерное ороговение кожи.

Провоцирует образование мозолей неправильно подобранную обувь. Например, оно может быть слишком узким, на высоком каблуке, неправильного размера – малое или, наоборот, большое.

Также появление мозолей может быть связано с особенностями походки или деформацией стопы. Например, при молотковидном пальце, когда он становится похожим на перевернутую букву V. При этом повышается давление на сухожилия и суставы. Искривление может произойти на любом пальце ноги, но чаще всего от второго до пятого. При молотковидном пальце нужно обратиться к ортопеду.

Как избежать мозолей

Уменьшить риск мозолей поможет правильно подобранная обувь. Выбрать удобную обувь можно так:

Сначала нужно измерить длину стопы. Встаньте босиком на чистый лист бумаги, обведите выпирающие края – самый длинный палец и пятку. Затем измерьте линейкой расстояние между этими точками.

При выборе обуви между пальцами и носком ботинка следует оставить расстояние примерно 1 – 1,5 сантиметра. Если ваши пальцы упираются в носовую часть ботинка, то такую обувь нельзя покупать.

Идти в магазин за новой парой обуви лучше вечером после рабочего дня. В это время стопы наиболее разбухли. Так вы сможете быть уверены, что в конце рабочего дня ботинки или туфли не сжимают ногу.

Если вы постоянно используете стельки ортопедические, обязательно возьмите их с собой на примерку.

Обувь с узкими носами на высоком каблуке лучше не покупать для повседневной носки. Если этого требует дресс-код на работе, берите с собой переменное.

Также на места, где наиболее часто образуются мозоли, можно накладывать гелевые накладки. Они помогут уменьшить трение и давление на проблемную зону.