Почему зубы растут криво и как этого избежать

Зубы могут расти криво по нескольким причинам: генетическая предрасположенность, вредные детские привычки, например, манера грызть ногти и неправильный уход за ротовой полостью.

Кривые зубы – это распространенная проблема, которая требует вмешательства ортодонта. Но есть способы избежать дорогих брекетов и пластинок.

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Почему зубы криво растут

Зуб может расти криво по нескольким причинам:

Генетические особенности. Постоянные зубы могут сбиваться в кучу из-за своего большого размера или нехватки места для роста, то есть маленькой челюсти. Может получиться так, что большие зубы передались по наследству от папы, а маленькая челюсть от мамы.

Вредные детские привычки. Многие дети сосут большой палец. Большинство малышей самостоятельно отказываются от этого к 2 – 4 годам. Но если привычка сохраняется до 6 – 7 лет, это может привести к смещению передних зубов и сужению верхней челюсти, что повлияет на рост коренных зубов.

Привычка грызть ногти также может привести к повреждению эмали и потере зубов. В таком случае может потребоваться необходимость установки брекетов.

Неправильный уход за ротовой полостью. Родители нередко балуют малышей сладким молоком или соком в бутылочке вне основного приема пищи. Но после появления первых зубов не стоит давать ребенку сладкие смеси во время сна или в течение дня. Лучше угощать его сладким только во время еды, в противном случае возрастает риск развития кариеса.

Если ребенок нуждается в постоянном сосании или питье из бутылочки, попробуйте заменить сок простой водой. Кариес разрушает эмаль, что может привести к потере молочного зуба раньше времени. После этого зубы могут смещаться через пустое пространство и мешать росту постоянных зубов.

Что делать, чтобы уменьшить риск кривых зубов

Правильный уход за ротовой полостью поможет снизить риск кривых зубов, даже если причина в генетике.

Регулярно посещать стоматолога. Впервые посетить стоматолога рекомендуется после появления первого зуба. Специалист расскажет о рисках развития кариеса, покажет, как правильно ухаживать полость рта малыша.

Постоянное наблюдение у стоматолога поможет как можно раньше начать исправление прикуса. Следить за количеством сладкого и проявлением вредных привычек. Сбалансированное питание убережет ребенка не только от проблем с зубами, но и поможет правильно расти и развиваться всему организму.

А некоторые вредные привычки, например, грызть ногти, могут говорить о повышенной тревожности. Чтобы помочь ребенку справиться с этим, рекомендуется обратиться за помощью к детскому психологу.