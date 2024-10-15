Поголовная коррупция в МСЭК: в Минздраве ответили, когда там наведут порядок

Разговоры о том, что МСЭК нуждаются в реформе, ходят уже несколько лет. В Минздраве отметили, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами для преодоления коррупции в учреждениях.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что Минздрав следит за жалобами по МСЭК, пишет BBC.

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Возможно ли навести порядок в МСЭК

Кузин сказал, что в последние годы стало больше жалоб относительно работы МСЭК, потому что выросла нагрузка на комиссии. По его словам, Минздрав совместно с правоохранителями проработал уже около 19 тысяч дел.

Во всем, что касается вопроса противодействия коррупции, мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Мы видим сообщения, жалобы, видим их до того, как они становятся публичными,

– сказал Игорь Кузин.

Заместитель министра также сказал, что огласка в СМИ, который происходит сейчас – "это финал этой работы". По его словам, Минздрав следует и придерживается принципов закона.

Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами пока в системе МСЭК не будет наведен определенный порядок... Есть концепция развития системы МСЭК. Также есть законопроект, который должен это урегулировать. Мы надеемся, что после его принятия можно уже будет говорить о том, что какие-то определенные элементы из этой системы уйдут,

– заявил Кузин.

Напомним, что 10 октября в Минздраве представили законопроект о реформе МСЭК. Министерство планирует в 2025 году ликвидировать МСЭК в том виде, в котором они функционируют сейчас.