Плохо вижу, но не хочу носить очки: что будет

Если у вас близорукость или дальнозоркость, отказ от очков и линз не приведет к ухудшению зрения. Правда, глаза в таком случае будут напрягаться больше. Это может вызвать головную боль и другие неприятные симптомы. Но если очки были прописаны для коррекции амблиопии или косоглазия, то носить их обязательно.

Не все люди хотят носить очки для коррекции зрения. Их может не устраивать внешний вид, или беспокоят, что о них подумает окружение, неудобно при занятиях спортом и многие другие причины. А некоторым не нравится ощущение инородного тела в глазу, поэтому они отказываются и от контактных линз.

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Не навредит ли зрению отказ от очков и линз

Зависит от того, почему зрение надо корректировать. Самыми распространенными болезнями, при которых врач выписывает рецепт на очки, является близорукость, миопия, дальнозоркость, гиперметропия, астигматизм. Эти заболевания связаны с нарушением рефракции глаза, то есть его способности преломлять световые лучи и фокусировать их на сетчатке.

Правильно подобранные очки или линзы исправляют рефракцию и улучшают остроту зрения во время их ношения.

Хорошая новость. Если у вас одно из заболеваний, связанных с нарушением рефракции, временный или полный отказ от очков и линз не приведет к ухудшению зрения.

Недостатки отказа от очков

Плохая новость. Глаза без очков и линз будут чрезмерно напрягаться, что может привести к дискомфорту в глазах, головной боли и общей усталости. Кроме этого, проблема с остротой зрения так и остается нерешенной.

Близорукому ребенку будет сложно рассмотреть, что написано на доске. Близорукому взрослому будет сложно водить машину, а дальнозоркий человек не сможет читать любимые книги.

Раньше считалось, что иногда стоит снимать очки, чтобы дать глазам отдохнуть. Но в этом случае вместо отдыха глаза лишь получают лишнюю нагрузку.

Другими словами, не носить очки или линзы при нарушениях рефракции можно, но для удобства лучше этого не делать. Совсем другое дело, если очки выписаны для лечения амблиопии, ленивого глаза или косоглазия у детей. Отказ от коррекции зрения с помощью очков может привести к прогрессированию этих заболеваний.