Новые фейки о черной трансплантологии в Украине: россияне врут о погребениях в Одессе

Тема черной трансплантологии в Украине всегда актуальна для российских пропагандистов. По типичному сценарию они представили аудитории видео восьмилетней давности как новое. Якобы на кладбище в Одессе появились таблички с надписями "хирургические отходы", что должно свидетельствовать о работе в регионе "черных трансплантологов".

Новое вранье россиян

В сети распространяют информацию, якобы современные кадры из украинского кладбища "хирургических отходов" под Одессой, намекая на работу "черных трансплантологов". Также раздаются обвинение в сторону проекта медицинской миссии FRIDA Ukraine при поддержке Программы развития ООН и правительства Японии.

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Миссия якобы не оказывает медицинскую помощь людям на прифронтовых территориях, а занимается "пересадкой органов". Ведь Япония остро нуждается в донорах, а израильские врачи – лучшие в мире трансплантологи.



Скриншот сообщения

Как на самом деле

Обратный Поиск в гугле показал, что на самом деле видео с кладбища хирургических отходов распространяется по сети по меньшей мере с 2015 года. Тогда российские СМИ распространяли фейк о том, что под видом "хирургических отходов" тайно хоронят погибших бойцов АТО. Местные медиа взяли комментарий у заведующего Западным кладбищем Сергея Стасенко, который опроверг слухи.

Такого не было, и не может быть, это уголовное преступление тайно хоронить людей или останки. На каждую могилу есть документы, соответствующие записи в морге. Например, в декабре прошлого года у нас под табличками "хирургические отходы" было 48 могил, этого – 31. Наверное, кому выгодно распространять такие слухи и взбудоражить общество.

Так что на Западном кладбище в Одессе действительно есть участок, где утилизируются "хирургические отходы": абортированные материалы, ампутированные части тела и т.д. Также там можно найти безымянные могилы с надписями на бетонных табличках: "неизвестный мужчина" и "неизвестная женщина".

Как объяснял в 2010 году тогдашний директор кладбища Анатолий Головань, речь идет о бездомных, лицах, имена которых не удалось установить, умерших новорожденных. Иногда найденные родственники устанавливают на могилах памятники или кресты.

Утилизация хирургических отходов не является атипичным и является элементом любой системы здравоохранения. Наличие подобных участков на кладбищах никак не указывает на работу в регионе "черных трансплантологов".

Обвинение волонтеров

Безосновательны также обвинения в "тайных трансплантациях для Японии" украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Украина. Миссию основали израильтяне Роман Гольдман и Марк Невязкий, она объединяет 980 медиков из Украины и Израиля. Медики с начала полномасштабного вторжения оказывают медицинскую помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям в самых горячих точках Украины. Операции по пересадке или трансплантации органов не проводятся.

При поддержке правительства Японии и Программы развития ООН организация реализует только один из своих проектов — "Ужесточение осведомленности о принятии и понимании лиц, пострадавших от минно-взрывной деятельности среди врачей-волонтеров, членов территориальных общин и широкой общественности".

Более того, проект не предусматривает проведение никаких операций или трансплантаций. Его задача состоят повышение осведомленности врачей-волонтеров и членов целевых территориальных общин относительно правил работы и взаимодействия с жертвами минно-взрывной деятельности, закупки оборудования и привлечение внимания общества к проблеме. Реализация проекта состоит из проведения тренингов и информационной кампании в Интернете.

Министерство здравоохранения Украины тоже коммуникирует с населением по поводу того, как общаться с людьми без конечности или с протезом. Специалисты и сами военные приводят 5 советов для общения с людьми с инвалидностью: не пялитесь, не игнорируйте, не спрашивайте о травме, не жалейте и не помогайте, если вас об этом не просили.

Автор: Алина Тропинина