Нашли новую физическую причину разводов

Даже легкие черепно-мозговые травмы могут негативно повлиять на качество жизни. Это может оказать серьезное влияние на отношения с близкими людьми, считают авторы нового исследования.

Новое исследование черепно-мозговых травм

В своем новом исследовании ученые из Медицинской школы Университета Индианы упомянули, что связь между ЧМТ и разводами была обнаружена и раньше, однако в других работах показатели нестабильности брака варьировались от 22 до 85%. В рамках этого исследования многолетнее наблюдение велось за достаточно большой выборкой пациентов, поэтому его выводы более достоверны.

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Ученые проанализировали данные Системы моделей травматических повреждений головного мозга (TBIMS) о более чем 1,4 тысячи пациентов, которые на момент госпитализации с ЧМТ были замужем. Средний возраст участников в начале наблюдательного периода составил 44 года.

Черепно-мозговые травмы влияют на риск разводов

Через десять лет наблюдений в браке с тем же партнером состояли 66% пациентов. Большинство разводов (68%) произошло в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы пациентов, еще 39% – в первый год.

Авторы исследования также изучили факторы, которые могут повлиять на ухудшение семейных отношений или наоборот, их стабильность. Наименьший риск развода имели женщины постарше без опыта употребления психоактивных веществ. При этом на вероятность развода никак не влияла причина или тяжесть травмы, уровень образования, расовая или этническая принадлежность.

Авторы исследования считают, что полученные данные могут помочь выявлять пациентов, которые подвергаются высокому риску развода после ЧМТ, и оказывать им психологическую поддержку. Кроме того, нужна профилактика употребления психоактивных веществ, очевидно, негативно влияющих на семейное счастье.