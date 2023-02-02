В чем опасность слабоалкогольных напитков и алкогольных энергетиков
Безопасного и безвредного, тем более полезного алкоголя не существует – и это факт. Напитки с любым содержанием спирта наносят удар по организму, а остальные вещества, входящие в их состав, только усиливают негативное влияние.
Слабоалкогольные напитки часто ошибочно считаются менее вредными, чем крепкая водка, коньяк или вино. Почему это не так и кто принадлежит к самой большой группе риска – объясняем в нашем материале.
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Скрытая опасность для подростков
Опрос ESPAD показало, что вино и слабоалкогольные напитки – самые популярные среди подростков. И это неудивительно, ведь их часто легче приобрести без документов, подтверждающих возраст. Также проще скрыть состояние опьянения, запах и т.п. от родителей, которые могут даже не догадываться, что их ребенок шагнул к проблемам со здоровьем, а возможно даже к алкоголизму.
Более того, слабоалкогольные напитки благодаря рекламным трюкам часто ассоциируются у детей и подростков с "крутыми" вечеринками, возможностью найти друзей и понравиться парню или девушке. А яркие бутылки с хорошим дизайном обещают приятный вкус и веселье после употребления. Однако никакой информации о похмелье, сильном отравлении, риске возникновения алкоголизма и дальнейших проблем в жизни. Все это вызывает неправильное восприятие слабоалкогольных напитков у детей и подростков.
Какой вред скрывается за сладким вкусом
Любое количество алкоголя – это вред для здоровья. Первыми под угрозой оказываются печень, сердце и пищеварительная система. И дело не только в спирте. Слабоалкогольные напитки содержат даже больше, чем крепкие, дополнительные опасные для организма вещества, которые в сочетании создают настоящую "бомбу" для здоровья. А именно: красители, консерванты, большое количество сахара, а также газ, ускоряющий всасывание спирта в кровь и вызывающий зависимость.
Это особенно опасно для подростков, организм которых находится на этапе формирования и которые не воспринимают сладкое и вкусное как опасное.
В общем, слабоалкогольные напитки:
- Расширяют сосуды головного мозга, повышая риск кровоизлияния.
- Приводят к заболеваниям печени и почек.
- Увеличивают нагрузку на сердце.
- Провоцируют сбои в работе пищеварительной системы.
- Часто вызывают сильные алкогольные отравления, особенно в летний период.
- Вызывают зависимость и развитие алкоголизма как у взрослых, так и подростков.
- Провоцируют появление лишнего веса.
- Нарушают концентрацию внимания, вызывая проблемы с обучением у детей и подростков.
Думать, говорить и противодействовать зависимости
Перед употреблением алкогольных и, в частности, слабоалкогольных напитков, каждый должен думать о последствиях. Однако, если взрослый способен к адекватной оценке ситуации, своему здоровью и т.п. и принятию решения на основе такого анализа, то дети и подростки часто не могут сделать этого самостоятельно.
Поэтому совет родителям – не делать по теме употребление алкоголя табу, а наоборот – честно и открыто говорить, объяснять, какие могут быть серьезные последствия таких, на первый взгляд, невинных шалостей как употребление слабоалкогольных напитков с друзьями. Чтобы в подростковом, а затем и во взрослом возрасте, они могли самостоятельно принимать для себя взвешенные правильные решения по употреблению алкоголя и сохранить здоровье.