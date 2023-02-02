В чем опасность слабоалкогольных напитков и алкогольных энергетиков

Безопасного и безвредного, тем более полезного алкоголя не существует – и это факт. Напитки с любым содержанием спирта наносят удар по организму, а остальные вещества, входящие в их состав, только усиливают негативное влияние.

Слабоалкогольные напитки часто ошибочно считаются менее вредными, чем крепкая водка, коньяк или вино. Почему это не так и кто принадлежит к самой большой группе риска – объясняем в нашем материале.

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Скрытая опасность для подростков

Опрос ESPAD показало, что вино и слабоалкогольные напитки – самые популярные среди подростков. И это неудивительно, ведь их часто легче приобрести без документов, подтверждающих возраст. Также проще скрыть состояние опьянения, запах и т.п. от родителей, которые могут даже не догадываться, что их ребенок шагнул к проблемам со здоровьем, а возможно даже к алкоголизму.

Более того, слабоалкогольные напитки благодаря рекламным трюкам часто ассоциируются у детей и подростков с "крутыми" вечеринками, возможностью найти друзей и понравиться парню или девушке. А яркие бутылки с хорошим дизайном обещают приятный вкус и веселье после употребления. Однако никакой информации о похмелье, сильном отравлении, риске возникновения алкоголизма и дальнейших проблем в жизни. Все это вызывает неправильное восприятие слабоалкогольных напитков у детей и подростков.

Какой вред скрывается за сладким вкусом

Любое количество алкоголя – это вред для здоровья. Первыми под угрозой оказываются печень, сердце и пищеварительная система. И дело не только в спирте. Слабоалкогольные напитки содержат даже больше, чем крепкие, дополнительные опасные для организма вещества, которые в сочетании создают настоящую "бомбу" для здоровья. А именно: красители, консерванты, большое количество сахара, а также газ, ускоряющий всасывание спирта в кровь и вызывающий зависимость.

Это особенно опасно для подростков, организм которых находится на этапе формирования и которые не воспринимают сладкое и вкусное как опасное.

В общем, слабоалкогольные напитки:

Расширяют сосуды головного мозга, повышая риск кровоизлияния.

Приводят к заболеваниям печени и почек.

Увеличивают нагрузку на сердце.

Провоцируют сбои в работе пищеварительной системы.

Часто вызывают сильные алкогольные отравления, особенно в летний период.

Вызывают зависимость и развитие алкоголизма как у взрослых, так и подростков.

Провоцируют появление лишнего веса.

Нарушают концентрацию внимания, вызывая проблемы с обучением у детей и подростков.

Думать, говорить и противодействовать зависимости

Перед употреблением алкогольных и, в частности, слабоалкогольных напитков, каждый должен думать о последствиях. Однако, если взрослый способен к адекватной оценке ситуации, своему здоровью и т.п. и принятию решения на основе такого анализа, то дети и подростки часто не могут сделать этого самостоятельно.

Поэтому совет родителям – не делать по теме употребление алкоголя табу, а наоборот – честно и открыто говорить, объяснять, какие могут быть серьезные последствия таких, на первый взгляд, невинных шалостей как употребление слабоалкогольных напитков с друзьями. Чтобы в подростковом, а затем и во взрослом возрасте, они могли самостоятельно принимать для себя взвешенные правильные решения по употреблению алкоголя и сохранить здоровье.