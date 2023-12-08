Частое мочеиспускание: почему возникает и когда идти к врачу

В среднем здоровый человек мочится 4 – 10 раз в день. Такая частота считается нормой, если при этом человек чувствует себя хорошо и уверен, что по-прежнему посещал туалет так же часто.

Частота похода в туалет зависит от возраста, количества выпитой жидкости в день, сопутствующих болезней, например диабета или инфекции мочевыводящих путей и приема некоторых лекарств.

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Почему возникает частое мочеиспускание

Чрезмерное употребление кофеина. Стандартная порция кофе, например, 250 мл американо с 65 мг кофеина, не усиливает мочеиспускание. Но если выпить подряд 2 – 3 больших кофе по 400 мл, где суммарно более 300 мг кофеина, мочегонный эффект может оказаться несколько более выраженным. Особенно это касается тех людей, которые давно не пили кофе.

Чрезмерное употребление алкоголя. Он подавляет действие гормона вазопрессина, заставляющего почки сохранять жидкость в организме. В результате вазопрессин начинает изгонять жидкость, что приводит к ускоренному мочеиспусканию.

Беременность. В это время матка увеличивается в размерах и давит на мочевой пузырь.

Сахарный диабет. При этом заболевании организм не может контролировать уровень сахара в крови. Чтобы убрать из кровотока лишнюю глюкозу, почки начинают работать энергичнее обычного и выводят сахар вместе с мочой. Одним из ранних признаков диабета – частое мочеиспускание и постоянная жажда.

Болезни мочевыводящих путей или мочевого пузыря. К примеру, цистит, пиелонефрит и уретрит. Чаще они возникают при инфекции. Бактерии, проникшие в мочевыводящую систему, вызывают воспаление и отек тканей. В результате мочевой пузырь находится под давлением. Реже причиной может быть рак мочевого пузыря.

Воспаление простаты. При увеличении простата также может давить мочевой пузырь. Воспаление не связано с возрастом и может возникать даже у молодых мужчин. Его отличительный признак – боль в нижней части живота или спины.

Вагинит – воспаление влагалища. При вагините стенки влагалища отекают и могут давить на мочевой пузырь.

Гиперактивность мочевого пузыря. Состояние, при котором стенки пузыря иногда начинают невольно сокращаться, даже если жидкости внутри очень мало.

Что делать при частом мочеиспускании

Для начала проследить за самочувствием в течение дня. Если ничего не болит, а позывы к мочеиспусканию становятся реже, значит все хорошо. Возможно, причиной стал кофе или арбуз, который вы съели накануне.

Нужно как можно быстрее проконсультироваться с терапевтом или в зависимости от самочувствия вызвать скорую помощь, если кроме частого мочеиспускания есть следующие симптомы:

моча красного или темнокоричневого цвета;

сильная боль при мочеиспускании;

острая боль в боку, внизу живота или паха;

проблемы с мочеиспусканием;

сильное невыносимое желание помочиться, которое вы не можете сдержать;

потеря контроля над мочевым пузырем;

высокая температура.

По результатам обследования врач поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.