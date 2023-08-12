Как быстро запоминать большой объем информации

Запомнить большой объем информации за короткое время можно. Главное, чтобы процесс не становился рутиной. Можно разбивать текст на фрагменты, создавать визуальные ассоциации и подсказки, изменять время и место занятий.

При подготовке к тесту или презентации нужно запомнить, а затем и упомянуть все факты, цифры, немалый объем информации. Но такой навык, как запоминание большого количества материала, это непростая задача.

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Как запомнить много информации

Есть разные техники и способы, которые посодействуют усвоить огромное количество данных за наименьшее время:

Визуализация

Для усвоения информации существуют простые лайфхаки – создание аббревиатур или визуализация образов. Для визуальных подсказок можно использовать диаграммы, изображения, фотографии. Если в материале, который вы используете нет таких образов, попробуйте придумать свои. Можно нарисовать заметки на полях или выделить информацию цветными маркерами.

Повторение

Повторение каждой строки отдельно и вслух несколько раз поможет закрепить информацию в сознании. Также попробуйте перефразировать предложения, чтобы процесс не превращался в зубренье и оставался продуктивным. Затем нужно перейти к следующему фрагменту, и так, пока весь текст не будет изучен. Однако здесь важно не только сосредоточиться на смысле каждого предложения, но и четко осознавать, где именно в докладе размещается тот или иной фрагмент.

Ассоциации

При изучении незнакомого материала попробуйте найти точки соприкосновения с знакомой вам информацией. Связь чего-то нового с уже существующими воспоминаниями позволяет создать ассоциации и изучить большой объем информации за более короткое время.

Разнообразие

Постарайтесь не превращать запоминание материала в рутину. Изменяйте порядок обучения. К примеру, вы привыкли готовиться вечером, чтобы процесс не стал привычкой, можно потратить несколько минут на повторение материала утром или иногда заниматься днем.

Физические нагрузки

Улучшить память и даже мышление помогут физические нагрузки. Спорт не только укрепляет мышцы, но и стимулирует выработку химических веществ, влияющих на возникновение новых кровеносных сосудов в мозге и даже на количество, выживание и здоровье новых клеток. Также не забывайте высыпаться и сбалансированно питаться.