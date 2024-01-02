Нашли новый простой способ, который поможет бросить курить

Медицинские специалисты обнаружили, что если человек регулярно ходит, его усилия по отказу от курения становятся значительно легче. Однако следует отметить, что прогулки должны быть особенными.

Курение является одной из главных причин преждевременной смертности в мире. Согласно информации ВОЗ, несмотря на постоянное снижение потребления табака в мире, в 2020 году около 20% людей старше 15 лет все еще продолжали курить.

Также на тему Уменьшается и стареет: курение оказалось более вредным для мозга, чем считалось

Новое исследование курения

Даже при наличии множества различных продуктов, таких как специальные пластыри, а также рост цен на сигареты и рекламные кампании, многим людям все еще не удается отказаться от курения. Теперь ученые из Университета Инсбрука исследовали, могут ли помочь бросить курить активные прогулки.

Из-за открыток, социальных сетей и почтовой службы университета ученые отобрали 16 курильщиков. Все они курили не менее 10 сигарет в день за последние два года.

Участники должны были воздержаться от курения за 10 часов до начала исследования. Их разделили на три группы: в первой участники совершали десятиминутную скорую прогулку на свежем воздухе, во второй – выполняли упражнения на беговой дорожке в помещении. Участники контрольной группы просто сидели 10 минут. Во время и после тренировок всех спрашивали о желании курить, симптомах отмены и настроении.

Прогулки помогают бросить курить

Ученые выяснили, что курильщики испытывали меньшее влечение к курению в группах, которые занимались в помещении и на свежем воздухе во время всей тренировки. В контрольной группе поезд оставался на прежнем уровне. То же касалось абстинентного синдрома и настроения. Через 10 минут желание курить было несколько ниже у группы, которая была на свежем воздухе, чем у группы, находившейся в помещении.

Еще одна, хоть и небольшая, разница между тренировками в помещении и на свежем воздухе – это время, прошедшее до момента, когда следующая сигарета была выкурена. Для группы в помещении это время составляло 17 минут, а для группы, которая занималась на свежем воздухе – 26 минут.

Обратите внимание, что прогуливавшиеся по улице люди не бежали, они просто шли: их попросили идти быстрым шагом, словно они опаздывали на встречу. Несмотря на это, их результаты были не хуже, а в некоторых случаях даже превосходили результаты бегущих в тренажерном зале. Таким образом, скорая прогулка (но без дыхательного дискомфорта) помогла бороться с курением с относительно небольшими затратами энергии и времени.

Авторы исследования подчеркнули, что физические упражнения – это экономически действенный и доступный способ отказаться от вредной привычки. Во время тренировок внимание сосредоточено на спорте, и курильщики могут отвлекаться от тяги к сигарете.

Кроме того, спорт оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также может улучшить настроение, самочувствие, снизить симптомы депрессии и тревоги. Наконец, физические упражнения в целом повышают самооценку и самоуверенность – два положительных качества, которые могут способствовать отказу от курения.