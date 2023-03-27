Ракетные обстрелы – не помеха: британец приехал в Украину лечить зубы

Британец Ричарда Хоу отправился в Украину из-за нестерпимой зубной боли. Причиной столь рисковой поездки стали британские цены на стоматологические услуги.

Житель графства Кембриджшир на востоке Англии Ричарда Хоу из-за невыносимой зубной боли решился уехать в Киев, несмотря на постоянную угрозу российских ракетных ударов и других провокаций от врага.

Смотрите также Разведка Британии рассказала, как атака дронов на Севастополь усложнила жизнь флота России

Почему британец отважился поехать в Киев

Мужчина отмечает, что причиной столь рисковой поездки стали британские цены на стоматологические услуги.

Он рассказал, что, когда попытался записаться на прием через абсцесс под зубом, выяснилось, что лечение будет стоить ему минимум 875 фунтов стерлингов плюс 75 фунтов за неотложную помощь.

Жена Хоу украинка. Он раньше около 12 лет прожил в Киеве. Мужчина уехал в Великобританию только за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину.

У него остались контакты в одной из столичных клиник, поэтому он решил обратиться.

Как отреагировал дантист

Там дантист сказал, что будет рад меня видеть, поэтому я улетел в Люблин и сел на поезд в Киев,

– рассказал Хоу.

Поездка обошлась британцу в 100 фунтов стерлингов в одну сторону. Поскольку у него есть дом в Киеве, то проживание было бесплатным.

"Я воспользовался возможностью, чтобы пройти полное обследование, пока я был там, и узнал, что мне нужен корневой канал и пломба. И когда я увидел счет, я понял, что оно того стоило", – добавил британец.

В итоге лечение обошлось мужчине в половину той суммы, которую ему предстояло заплатить дома.