Как питаться, если часто возникают запоры

С расстройством кишечника сталкиваются многие. У кого-то начинается сильная диарея после чашечки кофе, а кто-то не может сходить в туалет из-за употребления большого количества муки.

Питание и дефекация связаны непосредственно: из пищи организм получает необходимые для нормального функционирования питательные вещества и энергию, а отходы выводятся из тела с мочой и калом. И консистенция, и частота стула во многом зависят от того, что именно человек употребляет в пищу и сколько жидкости пьет.

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Что есть при запоре

Запор может возникнуть из-за отсутствия клетчатки. Так, клетчатка стимулирует слюноотделение во время пережевывания пищи, позволяет смягчить пищевой комок, делает кал тяжелее, позволяет простимулировать перистальтику кишечника и облегчить прохождение каловых масс. К богатым клетчаткой продуктам относятся:

цельнозерновые изделия;

бобовые (например, чечевица);

необработанные фрукты (особенно чернослив – из-за высокого содержания природного сахарного спирта сорбита) и ягоды;

некоторые овощи (морковь, брокколи, зеленый горошек и зелень);

орехи (грецкие, миндаль, арахис или пекан);

крупы – овсянка и бурый рис.

Наконец, независимо от симптомов – запора или диареи – нужно пить достаточное количество воды или травяного чая. При запоре жидкость поможет размягчить каловые массы, а при диарее позволит избежать обезвоживания.

От какой еды лучше отказаться

А вот от сладких газированных напитков, алкоголя, острых и жирных или ультрапереработанных продуктов при любом нарушении стула придется отказаться: такая еда, как фастфуд, или вызовет несварение и усилит диарею, или задержит воду и сделает кал еще плотнее и усложнит его прохождение по кишечнику.

Лечить нарушения в работе кишечника исключительно едой небезопасно. Чаще всего запор или диарея – это просто симптом более серьезного заболевания, выявить которое в домашних условиях проблематично. Поэтому при продолжительных симптомах очень важно обратиться к специалисту.