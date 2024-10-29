В зону боевых действий отправят больше квалифицированных врачей

Стабилизационные медицинские пункты подразделений, действующих в зонах боевых действий, получат усиление квалифицированным медицинским персоналом.

С целью максимального сохранения жизни украинских военных, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины принял решение об усилении медицинских служб специалистами, которые оказывают помощь раненым бойцам в боевых условиях, пишет Генеральный штаб ВСУ.

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Большая потребность во врачах

Это касается, в частности, стабилизационных пунктов воинских частей. Для реализации этого плана привлекут медицинских работников из госпиталей Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Усиление частей, непосредственно участвующих в боевых действиях, происходит по запросу командиров. Чем быстрее будет оказана квалифицированная помощь раненому военнослужащему, тем выше шансы на сохранение его жизни.

Врачи не пойдут в пехоту

Кроме того, в Генштабе отреагировали на заявление народного депутата Марьяны Безуглой о том, что медиков из военных госпиталей якобы будут переводить в пехотные бригады. Эту информацию опровергли, заявив, что врачи в дальнейшем будут работать по специальности.

Врача нельзя выучить за месяц, такой специалист должен иметь соответствующий уровень образования и профессионального опыта. Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах, – отметили в Генштабе.