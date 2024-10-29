В зону бойових дій відправлять більше кваліфікованих лікарів

Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які діють у зонах бойових дій, отримають посилення кваліфікованим медичним персоналом.

З метою максимального збереження життя українських військових, Головнокомандувач Збройних Сил України ухвалив рішення про підсилення медичних служб фахівцями, які надають допомогу пораненим бійцям у бойових умовах, пише Генеральний штаб ЗСУ.

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Більша потреба в лікарях

Це стосується, зокрема, стабілізаційних пунктів військових частин. Для реалізації цього плану залучать медичних працівників з госпіталів Медичних сил Збройних Сил України.

Посилення частин, що безпосередньо беруть участь у бойових діях, відбувається за запитом командирів. Чим швидше буде надана кваліфікована допомога пораненому військовослужбовцеві, тим вищими є шанси на збереження його життя.

Лікарі не підуть у піхоту

Крім того, у Генштабі відреагували на заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої про те, що медиків із військових госпіталів нібито переводитимуть до піхотних бригад. Цю інформацію спростували, заявивши, що лікарі надалі працюватимуть за фахом.

Лікаря не можна вивчити за місяць, такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти й професійного досвіду. Оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю, в бойових частинах є потреба у таких спеціалістах, – зазначили в Генштабі.