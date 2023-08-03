Боевые медики смогут переливать кровь раненым после прохождения учебы
Боевые медики, прошедшие соответствующую подготовку от Минздрава, смогут переливать кровь. Вокруг этой темы продолжались долгие дискуссии.
Переливание крови боевыми медиками
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По ее словам, боевые медики будут иметь безусловное право на переливание крови.
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Здесь вопрос стоит в другом, чтобы у этих людей была соответствующая подготовка. Суть дискуссии сводилась как раз к этому. И медицинские силы, Минобороны и Минздрав нашли компромисс в этом и люди, которые смогут переливать крови, но не имеют медицинского образования, они просто будут проходить подготовку в Минздраве,
– рассказала Маляр.
По ее словам, это нормальная практика, потому что медицинские силы все-таки отвечают за жизнь военных и они обязаны заботиться о том, чтобы люди подготовленные это делали.
Отметим, что на основании приказа Минздрава и протоколов НАТО в составе боевых медиков могут находиться лица, не имеющие медицинского образования. Однако в связи с отсутствием профильного образования им было запрещено проводить переливание крови в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины. Теперь этот вопрос был решен.
Как стать донором
Чтобы медикам было что переливать, нужно донатить не только деньги, но и кровь. Стать донором может почти любой здоровый человек от восемнадцати лет – без противопоказаний к донорству и с весом не менее 50 килограммов. Для тех, кто весит меньше, есть ограничения по объему крови.
Противопоказания бывают абсолютными и временными. Среди абсолютных – ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови и онкологические заболевания. Эти заболевания могут передаться через кровь реципиенту. К временным относятся: употребление алкоголя, менструация, удаление зуба, татуировка, пирсинг, инфекции, роды и лактация.